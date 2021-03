Soirée parfaite pour OKC : Théo Maledon en leader, défaite face à Boston, tout le monde est content

« On a juste planté les graines, gros, ça a poussé, poussé, poussé » : petite ellipse jusqu’en 2027 où Mark Daigneault et Sam Presti postent une reprise de NTM avec trois Larry O’Brien en fond de plan. Ce soir, le Thunder s’est incliné mais confirme la promesse d’un futur doré, à base de Théo Maledon, Moses Brown et autre Aleksej Pokusevski. Débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ici

Les époques se suivent et ne se ressemblent pas. En mai 1968, l’émergence du capitalisme pousse les étudiants à sortir foutre le barouf et extérioriser leur mécontentement. Une cinquantaine d’années plus tard, la jeunesse se dit oubliée et découvre une nouvelle manière de se faire respecter : Yoan Makoundou s’attaque à la racine du consumérisme et écrase un tonton ricain, Zion Williamson roule une clope goût texan et Kevin Porter Jr. balance autre chose que de la bouffe sur les Wolves. En porte-parole d’une génération irritée, le Thunder s’est lui aussi permis de lâcher ses fauves dans la Chesapeake Arena. À l’aube de l’affrontement entre Oklahoma et Boston, le contexte se veut pourtant à sens unique : les Celtics ont merveilleusement relevé la tête en torpillant Milwaukee, tandis que le Thunder – orphelin de Shai Gilgeous-Alexander – reste sur une vieille lose contre les Grizzlies. Même si Kemba Walker et Semi Ojeleye se partagent le lit superposé de l’infirmerie, il est compliqué d’imaginer Boston manquer la passe de deux dans l’Oklahoma. Ceci étant, cette analyse fait volte-face lors de la première période et ce sont bien les hommes de Mark Daigneault qui s’emparent des débats. Pour ceux n’ayant jamais vu jouer Wilt Chamberlain, le jeune Moses Brown propose une reconstitution inspirée de faits réels : flot de rebonds, arceau qui fait partie de son bras et longueurs assassines, la domination est totale. Récemment baptisé comme le mur qui sépare l’opprimé de Giannis Antetokounmpo, Robert Williams vit aujourd’hui un enfer. L’intérieur des Celtics mange 17 points et 19 rebonds par Moses Brown, le tout en une seule mi-temps. De par cette performance, le rookie du Thunder signe une exclusivité depuis 1998 et Shaquille O’Neal, la grande classe. Autre marmot insolent, Luguentz Dort fait – une fois de plus – étalage de ses prouesses défensives, et scotch au sol un Jayson Tatum bien trop confiant (Thunder 52 – 47 Celtics).

Un retour aux affaires, durant lequel les deux équipes se neutralisent. Si Boston s’appuie sur la doublette Jayson Tatum – Jaylen Brown pour bombarder (au grand dam des pourcentages), le Thunder peut compter sur un étincelant Théo Maledon. À raison, le Français profite d’une institution vouée au développement des jeunes pour prendre des risques : tirs de loin, assists byzantines, et gros paquet lorsqu’il s’agit d’aller au contact, la hype est totale. Peu en vue ce soir, Aleksej Pokusevski feinte la passe sur le main à main, puis drive et explose un pétard en haute-altitude : une action ô combien révélatrice du process que représente le Serbe. Toujours est-il que les Celtics n’en démordent pas, et la troupe de Brad Stevens pose 35 points dans le dernier quart-temps. La rationalité n’est plus quand Luke Kornet referme les débats avec deux bombinettes du parking, Celtics win. Malgré cela, les mômes de l’Oklahoma quittent le parquet avec la banane : Théo Maledon compte 22 points, 8 rebonds, 4 assists et 2 interceptions à 44% au tir dont 40% de la buvette, tandis que Moses Brown cale 21 pions et… 23 rebonds ! L’intérieur égale le record de franchise de Steven Adams, et peut même regretter de ne pas l’avoir défait. Eh oui, quand tu ramènes 19 poubelles à la mi-temps, il n’est pas fou que d’envisager de titiller la trentaine. M’enfin, le Thunder obtient une défaite qui colle parfaitement avec sa politique de Draft, et les Celtics – en ayant joué douze minutes – enchaînent un deuxième succès consécutif.

Ce Thunder est plaisant et entame un long process sans véritablement passer par la case « jeu affreux ». La jeunesse de l’Oklahoma régale, et si tout se passe bien dans les prochaines années, Aleksej Pokusevski n’est pas beau mais peut bel et bien rêver d’une bague au doigt.