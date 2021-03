Le pari spécial NBA Sunday : 290€ à gagner avec un Jamal Murray qui fait le boulot face aux Hawks

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 28 mars, c’est un programme moins fourni que d’habitude mais toujours très alléchant que nous offre la NBA avec quatre matchs au menu dès 19h (horaire de Châteauroux). Voilà qui nous donne encore de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

19h00 : Hornets (3,10) – Suns (1,40)

01h00 : Raptors (1,86) – Blazers (1,99)

03h00 : Nuggets (1,56) – Hawks (2,55)

04h00 : Lakers (1,36) – Magic (3,20)

Le pari qu’on sent bien

Jamal Murray marque minimum 20 points contre les Hawks (1,95) : Jamal Murray n’est pas le joueur le plus régulier qui soit, c’est indéniable. Pour autant, marquer 20 points n’est pas une grosse performance pour lui : preuve étant qu’il tourne à plus de 21 unités de moyenne sans faire une si grande saison que cela. Et mine de rien, sans être régulier donc, le meneur canadien a atteint la barre des 20 points à 27 reprises sur les 43 matchs auxquels il a participé depuis le 22 décembre dernier. Sur les 5 derniers matchs, c’est la vingtaine minimum à chaque fois. La défense des Hawks n’est pas non plus un cadenas impossible à forcer et si l’on considère que la rencontre pourrait être serrée, voir Murray jouer dans les 35 minutes et prendre entre 15 et 20 tirs est plus que probable. Les conditions sont réunies, la cote est à 1,95 pour 20 points et carrément à 3,50 pour 25 points si certaines ou certains sont très sûrs de l’ami Jamal !

Le combiné à tenter

Les Lakers battent le Magic et Fred VanVleet marque minimum 20 points face aux Blazers (2,18) : les Lakers viennent de faire cesser leur sale série de défaites en battant les Cavs. Même sans LeBron James ni Anthony Davis, ce Magic en totale reconstruction est largement à la portée des hommes de Frank Vogel. Cote à 1,36. La cote pour 20 points minimum de Fred VanVleet face à la catastrophique défense des Blazers est à 1,60. Parfait complément pour un combiné à 2,18 au total.

Une petite folie pour finir ?

Terry Rozier ET Devin Booker marque minimum 25 points (4,40) : Oui des cotes à 4,40 on n’en joue pas si souvent que cela. C’est une petite folie mais si le match monte dans les tours offensivement parlant, les deux sont capables d’atteindre la barre des 25.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

