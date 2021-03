La Tony Parker Adéquat Academy cherche ses nouveaux champions : pourquoi choisir entre passion et études ?

Continuer à pratiquer sa passion au quotidien tout en préparant son projet de vie dans un cadre sérieux et professionnalisant, telle est la promesse de la Tony Parker Adéquat Academy qui a ouvert ses portes à Lyon en 2019. Et ça tombe bien, l’établissement cherche ses nouveaux champions avant la prochaine rentrée scolaire et universitaire !

Tony Parker est bien placé pour le savoir, lui qui a vécu de très belles année à l’INSEP avec ses potes Boris Diaw et Ronny Turiaf de la Génération Zadar, être bien encadré au lycée ou dans le supérieur est un gage de réussite incontournable lorsque l’on veut réussir à concilier sa passion et les études. C’est pourquoi le meilleur joueur français de l’histoire a créé la Tony Parker Adéquat Academy avec ses associés ; le président délégué de LDLC ASVEL, Gaëtan Muller, son coéquipier en sélection nationale et actuel joueur des Los Angeles Clippers, Nicolas Batum, et le Groupe Adéquat reconnu dans le secteur du travail temporaire et du recrutement. Tout jeune retraité à l’ouverture de l’établissement il y a deux ans (que le temps passe vite), TP souhaite aider dès à présent la nouvelle génération avec un concept novateur alliant passion, études et emploi. Aux Etats-Unis, le numéro 9 a eu l’occasion de voir par lui-même la place qui était donnée au sport dans le parcours des jeunes élèves et étudiants américains. Un modèle qu’il a décidé de transposer en l’adaptant à la France, pour offrir la possibilité à des jeunes passionnés de se construire un projet de vie solide avec la promesse d’un job à la clé. En NCAA par exemple, tous les athlètes suivent des cours dans le but d’obtenir un diplôme s’ils vont au bout de leur cursus alors que les sportifs français sont souvent obligés de reprendre leurs études pour trouver une reconversion professionnelle. L’idée est d’accompagner les Académiciens tout au long de leur parcours et de leur assurer des débouchées professionnelles sans arrêter la pratique du basket ou du esport.

Basée au coeur du Biodistrict, dans le quartier de Gerland à Lyon, la Tony Parker Adéquat Academy a accueilli sa première promotion en septembre 2019. Plusieurs parcours de formations sont proposés au sein de la Tony Parker Adéquat Academy pour les passionnés de basket-ball ou de esport. Du lycée jusqu’à des diplômes de l’enseignement supérieur, les Académiciens ont le choix – selon leurs âge – et peuvent préparer le Baccalauréat, suivre une année de césure pour se concentrer à 100% sur leur passion, ou encore rentrer dans des filières post-bac pour préparer des métiers du commerce ou de l’encadrement sportif. Toute l’offre de formation respecte les programmes officiels, que ce soit le diplôme du global BBA de l’emlyon ou des diplômes spécifiques de l’encadrement sportif (BPJEPS). En proposant des pédagogies innovantes avec des effectifs allégés, du tutorat, ainsi qu’un aménagement des emplois du temps, tout est mis en place pour favoriser la construction d’un parcours personnalisé alliant passion, études et emploi. On en connaît beaucoup qui auraient aimé pouvoir poursuivre dans les deux voies sans forcément mettre en péril l’une d’entre elles.

Dans des locaux flambant neufs, les Académiciens ont ainsi accès à des infrastructures modernes et adaptées à leurs besoins. On pourra citer les trois terrains de basket intérieurs où les pros de LDLC ASVEL viennent régulièrement s’entraîner au même titre que TiPi au cas où l’équipe de France aurait besoin d’un petit coup de main pour les JO cet été, et une salle de esport toute équipée. Au total, le campus de l’Academy est constitué de trois bâtiments avec chacun une fonction dédiée pour permettre aux Académiciens d’évoluer dans un réel lieu de vie réunissant sport, scolarité et accès au monde professionnel, tout en faisant vivre et se rencontrer des sportifs professionnels, des futurs talents et des passionnés. Car ce qui fait aussi la force de la Tony Parker Adéquat Academy, c’est tout le réseau qui gravite autour d’elle. Des ateliers sont régulièrement organisés pour permettre aux étudiants de rencontrer des professionnels extrêmement reconnus dans leur secteur. Dernièrement, ce sont ainsi Jean-Michel Aulas (président de l’Olympique Lyonnais), Michael Peters (PDG d’Euronews) ou encore Helena Ciak (joueuse internationale française de basketball) qui sont venus à la rencontre des jeunes pour leur faire découvrir leur parcours et expériences à travers des discours inspirants. Le nouvel ami du Shaq, le handballeur congolais Gauthier Mvumbi est également venu partager son expérience à l’Academy, tout comme une nutritionniste, pour donner un panel de professions large et permettre aux étudiants d’affiner leur projet de vie au fil de leurs rencontres. Enfin, que vous soyez plutôt branchés médias, NBA 2K, sneakers ou commerce international, chaque étudiant a la possibilité de s’inscrire dans le club de son choix pour construire son avenir avec des activités adaptées à son cursus et ses envies.

Pilier central du projet du numéro 9 en France, la Tony Parker Adéquat Academy propose aux jeunes une offre de formation adaptée et personnalisée basée autour du triptyque : passion, étude et lien avec le monde de l’entreprise. Sa promesse ? « Come To Our Academy And Get A Job ». Si cette dernière phrase vous parle, sachez que les inscriptions pour la rentrée 2021-2022 sont déjà ouvertes sur le site officiel de l’Academy.

« Permettre aux jeunes de s’épanouir, de construire leur avenir, de réaliser leurs rêves est un engagement que je mène depuis longtemps. » – Tony Parker

