On ne parle pas d’âge à LeBron James : 37 points et la victoire contre les Hornets, vieillira bien qui vieillira le dernier

Ce n’est pas faute de répéter qu’il ne faut jamais sous-estimer le coeur d’un champion. Après avoir connu une passe à vide, les Lakers ont relancé la machine et viennent de décrocher un quatrième succès de rang contre des Hornets 2020-21 sponsors des usines de poil à gratter. Et devinez qui est-ce qui a sorti les biscotos ? Débrief.

Les parieurs vous le diront, le classement ne reflète en aucun cas l’approche que l’on doit faire de ce match. Les champions en titre – toujours privés d’Anthony Davis – reçoivent les surprenants Hornets. Depuis le début de cet exercice, les petits gars de Caroline du Nord statuent aux alentours de la sixième/septième place à l’Est et éclaboussent les observateurs de leur magie. Il y a beaucoup trop d’enjeux au sein de cette équipe : la saison rookie de LaMelo Ball, le retour au premier plan de Gordon Hayward, la progression des Devonte’ Graham et autre P.J. Washington. Ajoutez à cela la patte run-and-gun de James Borrego, et le feat avec ses jouvenceaux frôle la perfection. Puis une sacrée bonne ambiance a l’air de régner au sein du vestiaire des Frelons, probablement l’insouciance et le kiff d’enchaîner les mixtapes à 20 ans. Allez, Alex Caruso met son bandeau et l’entre-deux est donné. La première période se veut dominée par des Lakers sérieux et appliqués. D’entrée, Talen Horton-Tucker envoie LeBron James sur orbite et candidate à un siège chauffant dans le Top 10 de la nuit. Rappelons que le premier nommé était moins connu que Jerry Boutsiele il y a deux ans, et balance aujourd’hui – bague au doigt – des gonfles au King. Il est également intéressant de constater l’apport d’un véritable meneur à cet effectif : Dennis Schroder range les feuilles volantes là où c’était parfois le barouf les saisons précédentes. Ainsi, les lectures sur pick-and-roll sont claires, et le résultat fluide. De l’autre côté du terrain, Wesley Matthews donne de sa personne et influe une vraie hustle mentality sur son équipe. Si Terry Rozier maintient les Hornets en vie, LeBron James colle son vingtième point juste avant la mi-temps (Lakers 60 – 45 Hornets).

Le Staples Center voit ses locataires revenir complètement à côté de leurs pompes : Charlotte inflige un 16-4 aux Lakers et la hype s’empare du match. Au four et au moulin, LaMelo Ball réalise le quart-temps qui lui permet de répondre à Anthony Edwards en signant lui aussi une jolie feuille de match : 26 pions, 5 rebonds, 7 assists et 1 interceptions à 56% au tir dont 40% d’Australie. Une fois l’écart défait, Markieff Morris s’en va uriner sur le travail des Hornets en posant 5 points en 30 secondes, séquence qui clôt définitivement les débats. La figure du match n’est autre que LeBron James qui lâche 37 points, 8 rebonds, 6 assists, 3 ballons perdus, 1 interception et 1 contre à (36 ans) 64% au tir dont 45% de la buvette. Avec les défaites du Jazz et des Suns, les Lakers réalisent une excellente opération en récupérant la deuxième place de la Conférence Ouest. Le déroulé du match a pu sembler anecdotique, mais les conséquences sont là : Los Angeles décroche une quatrième victoire de rang et s’affiche plus solide que jamais, sans Anthony Davis. Aussi, on apprécie ce gâté entre Bron et LaMelo, où le trentenaire est venu – de son plein gré – glisser quelques mots à l’oreille du benjamin des Ball. Il lui a donné son numéro de téléphone, lui a demandé où il jouerai l’année prochaine, et qu’il le suivrai quoi qu’il arrive.

37 points later. pic.twitter.com/BsaD6dZZgJ — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 19, 2021

