Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Hawks qui décrochent une septième victoire de rang

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? La France à toutes les sauces, des binômes de cinglés, un vieux qui refuse l’hospice et des faucons de haut-vol.

Wizards – Jazz : 131-122

Hawks – Thunder : 116-93

Knicks – Magic : 94-93

Suns – Timberwolves : 119-123

Blazers – Pelicans : 101-93

Lakers – Hornets : 116-105

– Ce qu’il fallait retenir :

Le duo Bradley Beal – Russell Westbrook a dynamité le leader de NBA.

Au lendemain d’une défaite contre les Kings, cette victoire sur le Jazz vient confirmer le statut des Wizards comme l’équipe la plus bizarre de la Ligue.

Donovan Mitchell score 42 plaques, Rudy Gobert manque son match et Joe Ingles pose un 8/10 de loin.

C’était sympa de voir Raul Neto retrouver ses anciens partenaires, gâtés au rendez-vous.

Les Hawks décrochent une septième victoire consécutive, y’a candidat sérieux aux Playoffs.

Le Magic perd pour la neuvième fois de suite face à des Knicks solidaires : Julius Randle cale 17 assists, et Reggie Bullock se prend pour un All-Star.

Une France en demi-teinte avec un bon Frank Ntilikina (13 points), et un Vavane qui manque sa dernière possession.

Minnesota a croqué Phoenix dans les derniers instants de la partie.

Anthony Edwards lâche 42 points, Karl-Anthony Towns s’arrête de compter à 41.

Damian Lillard siffle 36 points et réitère un petit bazar, C.J. McCollum n’est toujours pas dedans (3/16 au tir).

LeBron James clôt cette nuit avec une jolie feuille de stats contre les Hornets : 37 pions, 8 rebonds et 6 assists.

La préciosité de Dennis Schroder s’intensifie de jour en jour, à tel point qu’il apparaît désormais comme indispensable au back-to-back des Lakers.

LaMelo Ball n’a lui non plus pas démérité avec 26 points, 5 rebonds et 7 assists.

Pas de Woj Bomb, et beaucoup en ont profité pour ronfler.

– Quelques souvenirs de la nuit :

ANTHONY EDWARDS HAS A CAREER-HIGH 41 PTS 🔥 pic.twitter.com/npxhLuwhmQ — Bleacher Report (@BleacherReport) March 19, 2021

Westbrook last night: "I’m not gonna miss anymore dunks. I can tell you that." Westbrook tonight: pic.twitter.com/8vxF7ypR8P — NBA Central (@TheNBACentral) March 18, 2021

NATHAN KNIGHT MEANS BUSINESS. 😤 pic.twitter.com/UFmvC1VpJx — Atlanta HaWWWWWWWks (@ATLHawks) March 19, 2021

Frank Ntilikina with no fear to the rim, count it! NYK on top heading to the 4th pic.twitter.com/E7T9xBN1nI — NBA (@NBA) March 19, 2021

What a way to win it for the Knicks. Pull it off with a defensive stop on the last possession to beat the Magic 94-93. Reggie Bullock suffocates Fournier trying to pass out of the pick-and-roll pic.twitter.com/qTsXgv5qZu — Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) March 19, 2021

enjoyed this sequence… 1) Rui Hachimura turns the ball over in the post

2) Westbrook pulls him aside in huddle and coaches him up

3) His first play out of the timeout, Rui applies the teachings to similar situation and gets free throws pic.twitter.com/3aq1SgDydq — Rob Perez (@WorldWideWob) March 18, 2021

What a shot by Beal 🤧 pic.twitter.com/HUrQsOXkrV — NBA TV (@NBATV) March 19, 2021

Karl-Anthony Towns. Anthony Edwards. Oh my. 😧 KAT:

41 PTS, 5 3PM 10 REB, 8 AST, 64 FPTS Edwards:

42 PTS, 4 3PM, 7 REB, 2 STL, 58.9 FPTS pic.twitter.com/t5KN9d8IFk — NBA Fantasy (@NBAFantasy) March 19, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Karl-Anthony Towns

– Le Top 10 : Clique ICI, ou patiente.

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

00h30 : Cavaliers – Spurs

00h30 : Celtics – Kings

01h00 : Heat – Pacers

01h00 : Magic – Nets

01h00 : Raptors – Jazz

01h00 : Rockets – Pistons

01h00 : Grizzlies – Warriors

02h00 : Nuggets – Bulls

03h00 : Suns – Timberwolves

03h30 : Blazers – Mavericks

Voilà pour votre récap de la nuit, tout ça dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants, avant de débuter la dernière journée qui te sépare du week-end. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, c’est maintenant ou jamais.