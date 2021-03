NBA Top 5 du jour : Moses Brown est encore sur la photo, à ce rythme-là il aura bientôt son propre album Panini

Au petit-déjeuner, dans les transports avant d’aller au taf ou encore au fond de votre lit, retrouvez le Top 10 concocté par la NBA, le tout à la sauce TrashTalk.

#5 : À la manière de son taf à Phoenix, Ricky Rubio ne voit pas son excellente défense récompensée. C’est Karl-Anthony Towns qui attire les projos sur sa grosse tronche, avant de poser un petit tomahawk en contre.

#4 : Le Vavane national trouve Aaron Gordon qui éclate le panier sur un dunk arrière : l’installation a penché, tout le monde a pensé à la même chose.

#3 : Devonte’ Graham envoie une pastille qui termine dans les mains d’un Miles Bridges au sommet de son art.

#2 : Trae Young profite d’un ballon perdu pour envoyer le cuir contre la planche et faire briller John Collins : l’ailier-fort reprend l’assist de son meneur All-Star, avec grand plaisir.

#1 : Décidément, Moses Brown est abonné aux Top 10, dans le mauvais sens du terme. Très chaud en ce moment, Nathan Knight vient faire démonstration d’un superbe body control et explose un pétard sur le sophomore du Thunder. À voter.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.