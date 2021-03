NBA All-Star Game 2021 : tous les participants aux concours dévoilés, ça va être sympa ce Skills Challenge avec des masques

Breaking news hier soir au cours d’une soirée pleine d’infos croustillantes. Quin Snyder et Steve Nash élus coachs du mois de février, LaMelo Ball et Tyrese Haliburton élus rookies du mois de février, James Harden et Devin Booker élus… joueurs du mois de février, James Harden qui pourrait avoir un jour son maillot retiré à Houston, respiration, et donc les participants aux concours du All-Star Weekend dévoilés, ça commence à faire beaucoup mais comptez sur nous pour vous résumer ça bien comme il faut. Allez, zou, voyons voir de qui on parle.

Ce All-Star Game 2021 s’annonce inédit à plus d’un titre (contexte sanitaire, date, organisation revisitée…) mais si le Rising Stars a décidé de passer son tour pour cette fois-ci de peur de voir Théo Maledon s’assoir sur la planète basket trop vite, les traditionnels concours auront pour leur part bien lieu, et la NBA a donc annoncé hier tous les participants.

Chris Paul, Luka Doncic et Robert Covington (faux poste 5 mais qui fera partie des petits pour le concours) face à Julius Randle, Nikola Vucevic et Domantas Sabonis s’écharperont donc lors du Skills Challenge, entre cinq All-Stars et un homme prénommé Robert, les snipers compulsifs Devin Booker, Stephen Curry, Zach LaVine et Donovan Mitchell donneront le change aux intrus Jayson Tatum et Jaylen Brown lors du concours de tirs à 3-points (Damian Lillard où es-tu ?), alors que pour le très attendu Slam Dunk Contest (qui aura lieu on le rappelle à… la mi-temps du match) verre s’affronter trois énergumènes : Obi Toppin, Anfernee Simons et Cassius Stanley. Peu de hype finalement cette année, peut-être parce qu’absolument personne à part Adam Silver n’a envie que ce All-Star Weekend ne se déroule, mais de potentielles belles surprises avec notamment les trois gamins présents pour le concours de tomar.

Voilà donc pour le programme complet d’une soirée que TrashTalk commentera d’ailleurs en direct sur Twitch, histoire de passer un dimanche soir agréable loin de la pression de la régulière, histoire de souffler un peu au coeur d’une saison condensée comme jamais. Allez, on vous dit à dimanche pour les couronnements de Domantas Sabonis, Devin Booker et Cassius Stanley ?