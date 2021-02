Le pari spécial NBA Sunday : 330€ à gagner sur un Giannis Antetokounmpo qui propulse les Bucks vers la victoire

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 28 février, jour de Saint Valentin, c’est un programme bien chargé que nous offre la NBA avec pas moins de 8 matchs et le premier d’entre eux à 21h30 (heure de Châteauroux). Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

21h30 : Bucks (1,94) – Clippers (1,94)

01h00 : Celtics (1,38) – Wizards (3,10)

02h00 : Knicks (1,91) – Pistons (1,91)

02h00 : Heat (1,40) – Hawks (3,05)

02h00 : Rockets (2,55) – Grizzlies (1,55)

02h00 : Lakers (1,66) – Warriors (2,30)

03h00 : Wolves (5,15) – Suns (1,18)

04h00 : Kings (1,92) – Hornets (1,93)

Le pari qu’on sent bien

Giannis Antetokounmpo marque minimum 25 points ET les Bucks gagnent contre les Clippers (2,20) : même si on parle moins de lui cette saison notamment car les résultats des Bucks sont moins foudroyants que les deux années précédentes, le Grec double MVP reste un rouleau-compresseur offensif très difficile à empêcher de scorer. Sur les 10 derniers matchs, il a atteint la barre des 25 points à 8 reprises. Et si les Clippers ont en Kawhi Leonard et Serge Ibaka deux joueurs qui ont déjà montré leur capacité à freiner Giannis, imaginer l’ailier des Bucks planter 25 unités n’a rien d’incroyable. En revanche, pour que cette belle cote à 2,20 passe, il va falloir que les Bucks gagnent la rencontre. Ils sont à domicile mais on sait que cette saison c’est moins significatif que d’habitude. Giannis va devoir peser de toute sa puissance pour propulser les siens vers la victoire. C’est l’idée de cette cote : il faut les deux parties mais l’une n’ira vraisemblablement pas sans l’autre.

Le combiné à tenter

LeBron James marque minimum 25 points contre les Warriors et les Grizzlies gagnent contre les Rockets (2,17) : à 7 reprises lors des 10 derniers matchs, LeBron James a atteint la barre des 25 points. Anthony Davis étant toujours absent, le King aura encore une grosse part des responsabilités offensives. Il aura les tirs et s’il commence à mettre dedans, les 25 unités devraient être là. La cote n’est d’ailleurs qu’à 1,40. La cote d’une victoire des Grizzlies à Houston est à 1,55. Ja Morant et sa bande sont logiquement favoris face à ces Rockets qui sont sur une série de défaites (10 de suite) dont on ne voit plus le bout…

Une petite folie pour finir ?

Terry Rozier marque minimum 25 points contre les Kings (2,55) : la défense des Kings et le fait que Terry Rozier a été plutôt calme depuis trois matchs : voici les deux raisons principales pouvant justifier cette « folie ».

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

