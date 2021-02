Preview de la soirée NBA : alerte générale, le choc de la nuit est en prime time

Une nuit plutôt longue qui nous attend mais qui devrait être sous le signe des montagnes russes. Beaucoup de matchs et clairement certains qui sortent du lot par rapport à d’autres. Dimanche soir oblige, on a neuf rencontres au menu pour nous tenir en haleine de 21h30 à 6h du matin. C’est parti pour le programme de votre soirée NBA.

21h30 : Bucks – Clippers : les mauvaises langues diront sans doute « matez celui-là et partez dormir » mais il y a une vie après un gros choc Giannis vs les L.A Boys. Milwaukee a repris du poil de la bête et l’affrontement avec les Clippers est un excellent test pour confirmer la dynamique du moment. La bonne nouvelle du jour c’est que le Freak pourra de nouveau compter sur son homme à tout faire : Jrue les Vacances est enfin de retour selon Adrian Wojnarowski ! C’est l’affiche de la soirée sans le moindre doute et l’horaire est juste cadeau, alors on profite.

ESPN Sources: After missing 10 consecutive games in the league's health and safety protocol, Milwaukee Bucks guard Jrue Holiday is likely to return to the lineup against the Los Angeles Clippers on Sunday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 28, 2021

01h00 : Raptors – Bulls : La nouvelle est tombée il y a peu et malheureusement le match entre le 4ème et le 8ème de l’Est a été reporté, COVID oblige. Toronto a visiblement eu plusieurs tests non-concluants et ils sont dans l’incapacité de présenter huit joueurs sur la feuille. C’est donc un énième match à reprogrammer pour la NBA.

The NBA announces it has postponed today’s Bulls-Raptors game because Toronto wouldn’t have the required eight players available to play due to the league’s health and safety protocols. — Tim Bontemps (@TimBontemps) February 28, 2021

01h00 : Boston – Washington : Avec le report juste au-dessus, toutes les lumières se tourneront donc vers Boston à partir d’une heure du matin. C’est la revanche d’un match qui avait plongé Boston dans le doute et malheureusement pour eux, les Celtics ne sont pas beaucoup plus saignants aujourd’hui. La dynamique est clairement en faveur des hommes de la capitale (sept victoires en huit matchs) et pour ne rien arranger à l’équation, Jaylen Brown est annoncé incertain. On va voir si Jayson Tatum se montre à la hauteur de sa place de titulaire au All-Star Game.

02h00 : Pistons – Knicks : Vainqueurs au forceps des Pacers la nuit dernière, New-York se prépare pour un back-to-back totalement dans ses cordes. Detroit est bon dernier à l’Est et pour atteindre la quatrième place à la pause, il faut absolument faire le plein dans ce genre de match. Beau duel de poste 4 entre Jerami Grant et Julius Randle, le genre de phrase qui nous aurait bien fait marrer il y a un an.

02h00 : Heat – Hawks : Miami semble enfin de retour à son meilleur niveau et c’est l’équipe la plus en forme du moment en NBA : 5 succès de rang. En face, Atlanta continue de souffler le chaud et le froid et en plus ils comptent leurs blessés. Hunter, Bogdanovic, Dunn sont déjà forfaits et ils pourraient être suivis par Trae Young et Cam Reddish, tous deux incertains. Clairement pas le bon moment pour aller visiter le Heat mais Atlanta a déjà su nous surprendre dans des moments de faiblesse.

02h00 : Rockets – Grizzlies : Houston a enchaîné une dixième défaite consécutive et s’ils continuent, le record de la franchise pourrait vite être une réalité. (17, à l’époque des San Diego Rockets.) Memphis reste une équipe irrégulière mais avec tant de blessés côté Texans, Ja Morant and co ne devraient pas être trop dans la difficulté. Jean Mur, à toi de nous faire mentir.

02h00 : Lakers – Warriors : LeBron James qui croise Steph Curry c’est toujours un must see, surtout que les Lakers aimeraient avoir un peu plus de certitudes en ce moment. Vous vous en doutez, toujours pas d’AD mais un Dennis Schroder qui tiendra lui sa place. Golden State est solidement ancré dans le top 8 à l’Ouest et l’objectif est désormais de fuir cette septième place qui n’est plus une protection depuis l’instauration du Play-in 2.0. Le deuxième match le plus kiffant de la soirée derrière l’affiche en prime time.

03h00 : Wolves – Suns : Si Minnesota était au complet, ce duel aurait peut-être plus d’intérêt mais à ce moment de la journée, il sent bien le sapin pour les Loups. Pas de D’Angelo Russell ni de Malik Beasley et en face tu te coltines le 4ème de l’Ouest avec un backcourt de All-Stars. On aime bien Karl-Anthony Towns mais si les cactus s’en donnent les moyens, cette affaire peut vite être réglée.

04h00 : Kings – Hornets : on va vous passer les détails sur la chute libre des Kings depuis début février pour nous concentrer sur le duel LaMelo Ball-Tyrese Haliburton. Si le premier a pris les devants pour la course au ROY, on reste malgré tout très intrigués par ce matchup et la possibilité de remettre le doute dans la tête des votants. A voir si De’Aaron Fox filera un petit coup de main à son rookie en salissant son adversaire du soir.

Voilà pour le programme de votre soirée et c’est déjà bien épicé. Nous, on a fait le tour alors on va s’étirer un bon coup et se préparer le café pour mater tout ça avec deux yeux ouverts.

Source texte : ESPN