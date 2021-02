La course au MVP NBA 2020-21 : qui est sur le podium, qui est numéro 1 ? Apéro TrashTalk

18 février 2021 et déjà l’heure de faire un premier checkpoint sur la course au trophée de MVP. Cette saison ? Pas un ni deux candidats mais plutôt douze, à divers niveaux de sérieux néanmoins. Allez, on fait le point calmement.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Stephen Curry et LeBron James. Kevin Durant et Joel Embiid. Nikola Jokic et Kawhi Leonard ? Donovan Mitchell et Damian Lillard. Cette saison les candidats ne manquent pas et si le trio LeBron/Embiid/Jokic semble avoir pris quelques centimètres d’avance sur le podium, rien n’est joué aujourd’hui dans la course à la plus belle des statuettes individuelles. Chacun ses points forts, ses points faibles, est-ce qu’il vaut mieux tourner à 28/12/10 et galérer à gagner ou à 29/10/5 en gagnant ? Donner le MVP à LeBron revient-il à honorer la narration plutôt que l’instant présent ? Un pivot peut-il être MVP… 21 ans après Shaquille O’Neal, dernier poste 5 ainsi distingué ? Rien n’est moins sûr et la seule chose qui l’est, sûre, c’est bien que cette race fait jaqueter, et c’est finalement tout ce qu’on aime quand c’est fait avec amour et respect.

Allez, vous connaissez la formule, on s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Let’s go ?