Le pari spécial NBA Sunday : 330€ à gagner avec un Kawhi Leonard qui score et des Clippers qui assurent

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 31 janvier, on a droit à un joli programme en NBA avec six matchs au menu dès 19 heures (heure de Châteauroux). Et qui dit joli programme dit nombreuses opportunités pour poser un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

19h00 : Knicks (4,75) – Clippers (1,22)

22h00 : Nuggets (1,89) – Jazz (1,89)

01h00 : Wizards (3,95) – Nets (1,24)

01h00 : Pacers (2,05) – Sixers (1,78)

01h00 : Raptors (1,49) – Magic (2,70)

02h00 : Wolves (2,35) – Cavs (1,62)

Le pari qu’on sent bien

Kawhi Leonard marque minimum 25 points ET les Clippers gagnent (2,20) : les Clippers sont sur 8 victoires d’affilée. Ils sont confortablement installés à la deuxième place de l’Ouest et comptent bien dépasser le Jazz dès que possible. Dans ce sens, et aussi parce qu’au complet ou presque (Pat Beverley est out pour un souci au genou) cette équipe est impressionnante, les Clippers sont les grands favoris de ce match face aux Knicks. Les hommes de Thibodeau viennent de mettre fin à une série de trois défaites en battant les Cavs. Ils se battent bien et proposent un jeu basé sur la défense qui fait plaisir à voir. Mais si les Clippers attaquent comme ils se sont montrés capables de le faire depuis le début de saison, le résultat devrait aller dans leur sens. Dans cette attaque californienne, on comptera sur le sang-froid et l’adresse de Kawhi Leonard. L’ailier tourne à 25,8 points de moyenne depuis le 22 décembre dernier. Sur la série de 8 victoires évoquée plus haut, il a scoré 6 fois 25 points ou plus. On mise sur le favori, on mise sur Kawhi, on a une cote à 2,20. Que demander de plus ? Ah oui… qu’elle passe !

Le combiné à tenter

Les Cavs battent les Wolves ET Nikola Vučević marque minimum 20 points contre les Raptors (2,27) : la cote des Cavs qui gagnent à Minneapolis est à 1,62. Logique tant les Wolves jouent mal sur ce début de saison alors que les Cavs ont montré qu’ils étaient capables de produire – au moins par séquence – un basket solide défensivement et appliqué offensivement. En plus les Wolves devront une nouvelle fois se passer de Karl-Anthony Towns et Juancho Hernangomez (protocole Covid) et de Jarrett Culver (cheville). Pour combiner avec cette cote sur les Cavs, on a envie de miser sur un Vučević qui fait au moins le minimum de 20 points contre les Raptors. La cote n’est qu’à 1,40 et pour cause : le pivot du Magic tourne à 23 points de moyenne par match sur ce début de saison. Surtout, il a marqué au moins 20 points 14 fois sur le 20 matchs qu’il a joués dont 8 fois sur les 10 derniers.

Une petite folie pour finir ?

Nikola marque minimum 25 points contre le Jazz (2,40) : l’une des meilleures défenses de la ligue avec un double défenseur de l’année très en forme en face ? Une série à briser ? Voilà deux bonnes raisons de penser que Niko Jokic peut planter au moins 25 points ce soir contre le Jazz. Au passage, il tourne à presque 26 unités de moyenne depuis le début de la saison.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

