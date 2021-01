Preview de la soirée NBA : six matchs et le premier gong dès 19h, ça sent le gros plateau-télé avec peu de légumes verts

Six rencontres au programme ce soir et du basket en prime time, et du… bon basket par dessus le marché. Une occasion de plus pour faire comprendre à maman que regarder Zone Interdite ou capital ne fait pas partie des obligations d’un bon français, bon courage.

Un duel West Coast / East Coast à l’heure du dîner, Nikola Jokic vs Rudy Gobert avec la Danette, deux gros classiques de l’Est, un All-Star Game avec 40 points d’cart et un sacré défi pour ne pas pioncer à trois heures, voilà de quoi sera composé votre soirée NBA. On préviou ? Allez, on préviou.

19h : Knicks – Clippers : tout le monde sur le pont et un choc qui n’était pas censé en être un à la base, sauf que cette saison les Knicks vendent du rêve par paquet de douze. l’occasion de voir Julius Randle en 30/14/8 à 11/29 au tir et Immanuel Quickley qui apprend la définition du floater à votre maman, et si elle a du mal à s’y intéresser vous pourrez toujours lui faire croire que c’est lui le fameux Frank Ntilikina. Attention tout de même à la force de frappe du duo Kawhi Leonard / Paul George et des Clippers, capables à tout moment de frapper et de mener 71-34 à la mi-temps.

21h30 : Nuggets – Jazz : énorme duel de pivots en vue, car à l’heure de ces lignes Donovan Mitchell est toujours listé questionable et… Jamal Murray aussi. Pas sûr donc que l’on puisse revivre un nouveau mano a mano entre Spida et Djam, eux qui avaient joué à qui score 50 points le premier en septembre dernier, et le cas échéant on se rabattra donc sur l’un des trois ou quatre meilleurs pivots défensifs de la Ligue mais qui a pris l’habitude de se ramasser un 35/15/15 dans les dents à chaque fois qu’il croise Nikola Jokic. Parce qu’on aime beaucoup Ed Warner, mais quand c’est Olivier Atton en face, bah ça claque un triplé épicétou.

1h : Pacers – Sixers : gros choc de l’Est pour enchainer, avec des Pacers forts du talent de leur duo Brogdon / Sabonis face à des Sixers portés par leur duo Joel / Embiid. Blague à part, les deux franchises envoient du rêve depuis le début de saison, un chouïa plus à Philadelphie cependant, et on devrait en tout cas assister à un vrai match de basket entre deux des franchises qui envoient le plus beau basket de la Ligue depuis un gros mois. Main event ? Pas loin, pas loin.

1h : Raptors – Magic : encore un choc de l’Est, ou plutôt un choc du championnat régional de Floride. deux équipes décevantes, l’une en grande partie à cause des blessés et l’autre car… elle est décevante. On appréciera le duel entre Chris Boucher le joueur de basket et Nikola Vucevic le basketteur boucher, ça c’était juste pour la vanne, et on surveillera aussi la montée en pression d’Evan Fournier, à côté de la plaque lors du dernier match comme tous ses petits copains mais plutôt en grande forme depuis son retour. A noter pour les Dinos l’absence d’OG Anunoby et quelques doutes concernant la présence de Norman Powell. Bonus track, compter combien de spin-moves fera Pascal Siakam, et combien de passages en force provoquera Kyle Lowry.

1h : Wizards – Nets : il est là notre All-Star Game de la nuit. Attention, James Harden sera peut-être absent histoire de gérer un peu la forme de chacun, alors que le duo Kyrie Irving / Kevin Durant sera bel et bien présent pour mettre plus de points à eux deux que toute ton équipe de DM1 réunie. En face le seum de Bradley Beal débordera peut-être jusqu’)à 60, qui sait, et on surveillera également les nouvelles retrouvailles entre Russell Westbrook, et Kevin Durant, aka un mec qui a bien tourné et un mec qui s’appelle Russell Westbrook.

2h : Wolves – Cavs : alors celui-là, pour tenir devant, il faudra être très très fort. Non pas qu’on aie quelque chose contre ces gentils basketteurs hein, mais dimanche soir donc fin de semaine, ou début c’est selon, gros programme débuté de bonne heure, et si vous ronflez à 4h on ne vous en voudra pas. Pour les puristes il y aura de la jeunesse à scruter mais il y aura surtout JaVale McGee qui se prend pour un meneur de jeu et rien que pour ça, on peut déjà vous promettre que, nous, on sera là. Dans quel état on ne sait pas, mais en tout cas on sera là.

Allez zou, un canapé, une télé, un plateau et de la bonne bouffe. Rendez-vous 19h30 pour le début des hoistilités, et seuls les plus maboules meilleurs resteront jusqu’à la fin.

Source texte : Rotoworld, NBC Sports et Basketball Reference