Iman Shumpert de retour aux Nets : un soldat et de la défense, parfait pour partir à la guerre

Avec encore deux spots à remplir dans le roster, les Nets avaient l’embarras du choix pour se renforcer. C’est désormais chose faite avec la signature d’Iman Shumpert, un joueur expérimenté et un défenseur qui colle parfaitement avec les besoins de Steve Nash.

En attendant la possible arrivée d’un intérieur, Brooklyn continue de peaufiner son effectif. Face aux manques défensifs du début de saison, un profil supplémentaire était indispensable pour resserrer un peu les boulons derrière. Selon Shams Charania de The Athletic, ce nouveau gardien du temple sera non pas Garret Temple, haha, mais bien Iman Shumpert, lequel a finalisé hier un deal avec les Nets.

Free agent Iman Shumpert is finalizing a deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 30, 2021

Déjà apparu sous la tunique de Brooklyn l’an dernier pour faire face à la suspension de Wilson Chandler, Shump’ avait rendu de bons services malgré une idylle assez courte (il avait disputé treize matchs mais avait été coupé dès le retour de Chandler). Il présente donc l’avantage de connaître une partie du groupe mais aussi, et surtout, il a le profil parfait du vétéran qui a déjà connu les gros matchs, ceux qui comptent. On rappelle qu’il a déjà gagné une bague… aux Cavs en 2016 aux côtés de… Kyrie Irving, et qu’il a aussi connu les joutes printanières avec les Warriors de… Kevin Durant. On a pu voir que les Nets souffraient dans la défense sur le périmètre et ils vont donc pouvoir envoyer un peu de viande au combat avec Iman Shumpert et, de l’autre côté du terrain, il ne faudra pas s’attendre à un foudre de guerre mais ça tombe bien puisqu’il y a déjà trois bonhommes pour tout faire ou presque. Iman a néanmoins pu se montrer utile à longue distance du temps de ses sessions avec LeBron mais son shoot reste… assez irrégulier (34% en carrière mais deux dernières saisons à 29 et 24%). Peut-être que les ouvertures créées par ses nouveaux coéquipiers lui permettront d’arranger cela, et après ses piges aux Kings, aux Rockets et puis aux Nets l’an dernier, il s’offre là un rebond de qualité et une opportunité de gratter un deuxième bijou à ajouter à la collection. Il y a pire comme scénario non ?

Iman Shumpert signe aux Nets et ce n’est pas si mal vu les besoins du moment. La défense était à la peine et l’ailier est surtout connu pour sa capacité à défendre le cuir donc c’est du tout bon. Il connaît les stars locales, il a déjà vu la course au titre de près et c’est un soldat. 3 bons points et un autographe en bas du document et nous revoilà bons amis.

Source texte : The Athletic