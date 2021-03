Preview de la soirée NBA : des affiches, des clowns et des records, parfait pour une belle nuit de basket

Pas moins de dix matchs cette nuit en NBA et chacun d’entre eux aura sa raison particulière pour être suivi. Entre duels de bas de tableau, affiches au sommet et retrouvailles entre anciens coéquipiers, on a de quoi passer une belle nuit. Allez, on détaille tout ça dans la preview de la soirée.

0h : Wizards – Kings : les deux PIRES défenses de la NBA vont s’affronter dans un match entre équipes bien décevantes cette saison. Cependant, si vous voulez prendre du plaisir et vous taper des fous rires, vous êtes au bon endroit. On conseille également au pépère Shaq de regarder ce match parce que sur le top 5 de son Shaqtin’ A Fool, facilement quatre places peuvent être attribuées pendant ce match. Seule nouvelle absence côté Kings, ce sera celle de Marvin Bagley III, qui a récemment subi une fracture de la main gauche. Préparez vos yeux parce qu’il va y en avoir des oublis défensifs, des pertes de balle et des shoots pris sans système. Si vous avez passé une mauvaise journée, c’est THE place to be.

#GAMEDAY!! Pinder vs Zapata.

Brooks vs Walton.

Krusty le Clown vs Chocolat le Clown. Vous l'avez compris, on parle bien de Wizards-Kings, ce soir, à 00h. Les pires défenses de la ligue s'affrontent pour un duel épique. Inmanquable. Live-tweet assuré. pic.twitter.com/7AK9hdtxKT — Wizards France (@WizardsFrance) March 17, 2021

0h : Sixers – Bucks : les Sixers, en back-to-back, vont affronter Giannis Antetokounmpo et sa clique au grand complet. Un match entre le premier et le troisième de la Conférence Est qui promet d’être très intéressant à suivre. Giannis en pleine forme qui vient d’enchaîner son troisième triple-double consécutif va vouloir réitérer cette performance face à une raquette des Sixers privée de Joel Embiid. Comment Doc Rivers va-t-il « essayer » de ralentir le double MVP en titre ? Allons-nous voir Dwight Howard envoyé en mission sur Giannis ou bien Ben Simmons ? Vous pouvez compter sur Tobias Harris pour tenir la maison Sixers en place offensivement. En tout cas, même en back-to-back, les Sixers feront leur maximum pour rester à leur première place.

0h : Pacers – Nets : le deuxième de la Conférence Est se déplace dans les terres d’Indiana, dixième. James Harden et les Nets, qui sont sur cinq victoires consécutives, devront encore composer sans Kevin Durant et Blake Griffin. Les Pacers, avec Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon ou encore Caris LeVert, ont quelques armes pour rivaliser face à Brooklyn. Ce sera par ailleurs le premier match de LeVert face à son ancienne équipe, ce qui risque de donner de belles scènes de retrouvailles.

0h : Pistons – Raptors : bonne nouvelle pour les Dinos ! Pascal Siakam, Fred VanVleet et compagnie ont pu retrouver l’entraînement et pourront peut-être jouer ce match contre les derniers de la Conférence Est. Alors qu’OG Anunoby sera une nouvelle fois absent, Spicy P et FVV sont officiellement listés comme « incertain ». À voir donc. Mais peu importe qui sera sur le terrain, on attend beaucoup de cette rencontre pour être rassuré quant à la dynamique de Toronto. On n’attendait absolument pas les Raptors à une décevante 11e place de Conférence Est et sont actuellement sur cinq défaites de suite.

Raptors clear Siakam, VanVleet, Flynn and McCaw to practice tonight ahead of tomorrow's game in Detroit, team says. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 16, 2021

1h : Bulls – Spurs : Zach LaVine en chauffe pour Chicago et DeMar DeRozan absent pour les Spurs, ça ressemble fortement à un scénario parfait pour nos amis les Bulls. Les Texans auront fort à faire face à la paire LaVine – Lauri Markkanen, qui a inscrit 62 points sur les 123 dans la victoire d’hier face à Oklahoma City. Chicago compte bien enchaîner avec une troisième victoire de suite, ce qui les rapprocherait de la huitième place de la Conférence Est.

1h : Cavaliers – Celtics : les Cavs reçoivent une équipe de Boston fraîchement battue par Utah, mais qui aura à cœur de faire passer aux oubliettes cette défaite en se défoulant sur Cleveland, 13e de la Conférence Est. Les Celtics seront cependant privés de Kemba Walker et Tristan Thompson, et ce sera une nouvelle fois à Jayson Tatum et Jaylen Brown de porter les Verts dès l’entame du match. Cleveland devra se reposer sur Collin Sexton pour tenter d’accrocher cette rencontre et qui sait, sur un malentendu…

1h : Rockets – Warriors : É-NOR-ME affiche cette nuit entre les éternels rivaux de l’Ouest. Golden State, premier au classement, retrouve son dauphin, Houston, pour un match d’anthologie. On aurait aimé écrire encore et encore cette phrase mais ce n’est plus le cas. Un peu d’eau et énormément de larmes ont coulé sous le Golden Gate depuis ces belles années, tandis que Houston a un gros problème depuis le départ de James Harden. Les Warriors sont aujourd’hui neuvièmes de la Conférence Ouest et les Rockets 14e. Mais la soirée n’est pas perdue pour autant. Voilà l’occasion parfaite de battre un record pour Houston. Les Fusées ont égalé avant-hier le record de franchise de 17 défaites consécutives, il faut maintenant le dépasser. Faudrait tout de même pas manquer l’occasion d’écrire l’Histoire avec un grand H comme dans Hexperts pour cette franchise en reconstruction. Les Rockets seront en plus privés de John Wall, Victor Oladipo et bien entendu Eric Gordon (out pour quatre à six semaines) dans ce back-to-back. Néanmoins, ils peuvent compter sur le grand retour de Christian Wood pour tenter de gagner ce match. Honnêtement, on aimerait tous (sauf les fans de Houston) voir ce record être battu, alors pas de bêtises les Rockets.

Source: Rockets big man Christian Wood is expected to return tonight vs. Warriors. Houston is 0-17 since Wood, the Rockets’ leading scorer and rebounder, went down with a sprained right ankle. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) March 17, 2021

2h : Nuggets – Hornets : Denver va avoir l’occasion d’engranger les victoires à domicile sur les prochains matchs. On s’attendait à les voir dans le top 4 de l’Ouest mais il n’en est rien pour l’instant. Ils ont la possibilité de commencer dès ce soir face à une équipe de Charlotte très ambitieuse. Attention au trio Terry Rozier – Gordon Hayward – LaMelo Ball, qui sont les plus grosses menaces pour les Hornets. Quand on voit les quatrièmes quart-temps de feu que nous proposent les Hornets, on conseille très fortement à Denver de boucler l’affaire avant même le début de ce dernier.

2h : Grizzlies – Heat : victoire nécessaire pour les Grizzlies s’ils veulent continuer à croire à un spot dans le top 8 de l’Ouest. Eux qui sont à 17 victoires pour 19 défaites doivent assurer face à une équipe de Miami qui chauffe vraiment. Finalistes lors de la bulle, les Floridiens sont sur une série de cinq victoires et arborent une belle quatrième place à l’Est. Très bien emmené par Jimmy Butler – 28,2 points (à 60,5% au tir), 6,6 rebonds, 8,2 passes décisives, 3,4 interceptions sur les cinq derniers matchs – le Heat n’est vraiment pas bon à prendre actuellement. Bon courage donc aux Grizzlies pour contenir la machine Butler en pleine action, à moins que cette dernière ait besoin d’un peu de repos. En effet, Jimmy est listé comme incertain (cheville).

2h30 : Mavericks – Clippers : dernier match de la nuit et peut-être un des plus attendus. Les Clippers ont gagné le match aller avant-hier 109 à 99 avec sept joueurs au-dessus des dix points inscrits. Ce soir aura lieu le tie-break. La première confrontation entre les deux cette année s’était soldée par une défaite de… 51 points pour nos amis Clippers. Les deux mêmes effectifs s’affrontent cette nuit dans un match qui, on l’espère, sera à la hauteur de nos attentes. À noter que l’intérieur de Los Angeles Serge Ibaka est listé comme incertain après avoir raté l’opposition de lundi, tandis que Dorian Finney-Smith a de bonnes chances d’être forfait côté Mavs.

Une belle nuit de NBA nous attend avec un joli programme. Alors on profite du décalage horaire et son heure d’avance pour faire le plein de NBA dans nos vies. Et avant cela, on se retrouve ce soir sur Twitch pour débriefer les avancées de la trade deadline 2021.