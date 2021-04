Preview de la soirée NBA : les Nets ont activé le mode infirmerie, Zion Williamson risque d’en faire une boucherie

Petite preview du jour puisqu’il n’y a « que » cinq matchs à mater cette nuit sur le League Pass. Peu de quantité mais la qualité, elle, devrait être au rendez-vous. La lutte pour la quatrième place à l’Est mais aussi un Clippers-Blazers qui nous rappellera quelques souvenirs de la bulle. Ça promet des belles réjouissances.

01h30 : Knicks – Hornets : on parlait justement de la quatrième place à l’Est et voilà deux équipes qui ont eu l’honneur d’y siéger cette saison. Deux belles surprises et beaucoup de bonnes choses montrées de part et d’autre. On verra si Charlotte réussit à calmer (un peu) la tornade Julius Randle, tout juste nommé joueur de la semaine. Les Knicks attaquent un gros calendrier sur les prochaines semaines et ce match est parfait pour voir de quel bois ils sont faits. Cela commence à sentir très bon pour les Playoffs.

01h30 : Hawks – Magic : pour faire le lien avec le para précédent, le quatrième spot est occupé en ce moment par Atlanta, géré de main de maître par Nate McMillan. Les Hawks continuent d’assurer les affaires courantes et ils ont un match très largement à leur portée avec la réception du Magic. Le rebuild d’Orlando continue de faire jouer les jeunes et l’objectif clairement annoncé, c’est la prochaine Draft avec les nombreux talents qui sont attendus. Jalen Suggs pour le dernier inscrit. Plus les défaites s’enchaînent et plus ils ont de chance de monter haut quand la Lottery aura lieu. Autant dire qu’une victoire des locaux satisfera tout le monde au matin. Encore faut-il que le terrain dise la même chose.

01h30 : Pelicans – Nets : en principe, ce match devrait avoir une grosse hype et on pourrait s’y attarder un moment. Imaginez un peu Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving qui vont croiser le fer avec Zion Williamson et Brandon Ingram. On a cinq All-Stars sur le parquet et des machines à highlights pour couronner le tout. Pas de bol pour les Nets, le Snake et le Barbu ont fait l’impasse, comme la moitié de l’équipe en fait. Steve Nash doit se passer de sept joueurs et on vous laisse mater la liste ci-dessous. C’est donc Kyrie Irving qui devra jouer les sauveurs et il ferait bien d’activer le mode Uncle Drew. Si Thanos et son acolyte veulent profiter des malheurs des Monstars, c’est le moment.

Nets @HSpecialSurgery Status Report for tonight's game at Philly: pic.twitter.com/EpoM6e7pZ2 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 14, 2021

04h00 : Blazers – Clippers : les joueurs ont beau avoir fait la paix depuis, impossible de ne pas se rappeler ce chambrage et ces échanges entre Damian Lillard, Paul George et l’inévitable Pat Beverley pendant la bulle d’Orlando. Malheureusement, Dame Dolla et le bulldog des Clips seront absents ce soir, tout comme Jusuf Nurkic. Vu ce qu’on voit récemment dans l’Oregon et la forme incroyable des angelinos, ça sent un peu le sapin pour la troupe à Terry Stotts. Heureusement que Dallas gâche quelques occasions derrière car la sixième place est loin d’être sécurisée et elle fera encore l’objet de bien des convoitises d’ici la fin de la saison. Avec un Paul George en feu et un Kawhi Leonard qui va tranquillement se remettre au diapason, on leur souhaite bien du courage.

04h00 : Kings – Wolves : les deux équipes squattent les profondeurs de la Conférence Ouest et ils paument encore un paquet de matchs mais paradoxalement, on a pu voir des progrès sur les dernières semaines. Sacramento a poussé plusieurs équipes référencées dans leurs retranchements (Phoenix, Dallas, Bucks) alors que le retour de D’Angelo Russell permet enfin à Chris Finch de pouvoir travailler avec ses principaux cadres (hors Malik Beasley). Le Play-in semble déjà trop loin pour Sacramento alors que Minnesota ne peut pas se permettre de gagner trop de matchs, au risque de perdre son pick. (protégé top 3) Inutile de trop calculer, on se lâche et on essaye de nous vendre du rêve jusqu’au petit matin.

C’est tout pour la preview du jour mais c’est déjà pas mal. Nous ? On s’étire un coup et on fait gentiment chauffer la cafetière car il y a encore une longue nuit devant nous. Rendez-vous vers une heure trente et des brouettes sur l’oiseau bleu pour mater tout ça ensemble.

Source texte : @BrooklynNets / Fantasy Labs