Preview de la soirée NBA : les Nets partent à la chasse aux Loups mais sans Kyrie, Harden et LMA, alors attention à la marche

Neuf matchs au programme ce soir en NBA avec une opposition de franchises mythiques entre les Knicks et les Lakers, un joli Warriors – Nuggets et des Nets qui n’ont toujours pas pu rassembler leur Big Three avant un match piège contre les Wolves.

1h30 : Knicks – Lakers : ce soir, ce sont 148 saisons NBA cumulées qui s’affrontent, presque 6 000 parties jouées chacun, pour 19 titres (bon, sur ce dernier point c’est inégalement réparti). Bref, l’Histoire de la Ligue avec un grand H pèse dans ce match. Et bonne nouvelle, les Knicks sont également compétitifs cette année, ce qui n’était pas arrivé depuis très longtemps. Les deux équipes se rendront coup pour coup dans ce match où les New-Yorkais tenteront de réduire l’écart avec Boston, vainqueur des Nuggets hier, alors que les Lakers tenteront de solidifier leur cinquième place devant les Blazers. Pour ce soir, outre LeBron James et Anthony Davis toujours absents, Kyle Kuzma, Marc Gasol et Wes Matthews sont incertains. L’occasion de voir comment va se débrouiller Andre Drummond, auteur de deux double-doubles depuis son retour sur les parquets contre Miami.

1h30 : Mavericks – Sixers : une opposition intéressante entre deux équipes qui cherchent à retrouver de la régularité dans leurs résultats. Avec quatre défaites sur les huit derniers matchs, les Sixers ont fragilisé leur trône de leader de la Ligue, et encore une fois ça va batailler fort à distance contre les Nets qui affronteront le pire bilan du championnat. Les Mavs quant à eux ont quelque peu chaviré ces derniers temps, notamment avec une défaite assez surprenante contre les Rockets et une autre face à un concurrent direct, à savoir les Spurs. Les derbies du Texas, c’est pas trop ça. Donc ce soir, il y aura de l’enjeu et du jeu, difficile de passer à côté d’une telle affiche. Notons tout de même l’incertitude autour de Kristaps Porzingis, annoncé comme questionnable.

2h00 : Magic – Spurs : avec cinq défaites d’affilée actuellement, le Magic dit tout doucement adieu à cette saison. Les Spurs quant à eux sont passés à un bilan négatif et la moindre victoire serait la bienvenue en ces temps compliqués. Les deux équipes ont déjà une opposition derrière elles cette saison, pour une victoire écrasante de San Antonio (104-77). À l’époque, Nikola Vucevic et Evan Fournier étaient encore là. Le pivot monténégrin avait fini le match à 26 points et 9 rebonds, tandis que l’arrière français n’avait pas pris part à la rencontre. Maintenant que les deux ne sont plus là, la voie sera-t-elle encore plus libre pour les Spurs ?

2h00 : Wolves – Nets : s’il y a une équipe qui ne fait pas dans le fan service, c’est bien celle des Nets. Brooklyn jouera une fois de plus sans son Big Three, et ce sera même un Big One puisque seul Kevin Durant sera présent parmi les superstars de l’équipe. En effet, Kyrie Irving a été déclaré absent pour ce soir pour raisons personnelles, pendant que James Harden se remet d’une douleur à l’ischio et que LaMarcus Aldridge, malade, devra rester à l’écart également. Bref, tout cela amène à penser que l’un des meilleurs bilans de la NBA devra faire les efforts face à la pire équipe actuelle, qui cependant sort un peu la tête de l’eau en ce moment. Victorieux des Bulls hier soir, les Wolves comptent désormais une seule défaite de moins que le 14e, Houston, ce dernier affrontant ce soir les Suns… Avec un peu d’opportunisme, y a cher moy’ ce soir pour Chris Finch et ses hommes, surtout en voyant les dernières perfs de Karl-Anthony Towns et surtout de D’Angelo Russell, qui revient bien après une longue absence.

Nets‘ Kyrie Irving is out Monday vs. Minnesota due to personal reasons. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 11, 2021

3h00 : Jazz – Wizards : Washington continue son petit road-trip à l’Ouest en rendant visite cette fois-ci au leader de la Conférence et de la Ligue. Après une défaite contre les Suns, on s’attaque à un autre gros morceau. Cela va-t-il empêcher Russell Westbrook d’enchaîner sur un cinquième triple-double d’affilée ? Utah fait partie des meilleures défenses de la NBA, alors ce ne sera pas facile, mais Brodie devrait être accompagné de Bradley Beal. En tout cas, le Jazz s’est bien remis de ses deux défaites d’affilée, en assurant la victoire contre les Blazers, puis contre les Kings. Lors de leur dernier match à Washington le mois dernier, Rudy Gobert et ses potes avaient flanché contre les Sorciers malgré 42 points de Donovan Mitchell. Mais Bradley Beal (43 points) et Westbrook (35 points, 13 passes et 15 rebonds) avaient tout terrassé ce soir-là. Pour info, Mike Conley ne jouera pas coté Jazz, et Jordan Clarkson sera probablement absent aussi.

3h00 : Grizzlies – Bulls : combat entre Grizzlies et Taureaux à venir du côté de Memphis ce soir. D’un côté, les hommes de Taylor Jenkins voudront repartir de l’avant après leur défaite hier contre Indiana, et ainsi conforter leur belle huitième place à l’Ouest. De l’autre, les Bulls n’ont toujours pas trouvé leur rythme de croisière malgré l’arrivée de Nikola Vucevic, la défaite d’hier contre Minnesota en est la preuve. En tout cas, on veut un duel de dunkeurs entre Ja Morant et Zach LaVine, qui pourrait bien épicer cette rencontre.

3h00 : Pelicans – Kings : deux équipes qui vont se tirer dans les pattes pour atteindre le dernier spot de play-in, ça va batailler fort dans ce match même si Sacramento est en chute libre actuellement. Tout le monde devrait être au rendez-vous ce soir, sauf Lonzo Ball qui, au grand dam des nostalgiques de la Draft 2017, sera absent contre son alter ego De’Aaron Fox. En tout cas, on s’attend à une partie très portée sur l’attaque, avec potentiellement un gros suspense où tout va se jouer en fin de match.

4h00 : Warriors – Nuggets : ce soir, les Warriors auront face à eux une équipe de Denver en back-to-back qui vient de prendre une défaite quelque peu honteuse contre les Celtics en prenant un terrible 40-8 pour finir le match. Mais du côté de San Francisco, les victoires sont de plus en plus rares ces derniers temps et le rookie James Wiseman a en plus été victime d’un gros bobo. Voilà qui va donc compliquer un peu les choses, alors que le rookie tournait à 11 points pour 6 rebonds par match. De leur côté, les Pépites viennent de tendre la perche aux Lakers pour les rattraper au classement, difficile donc de céder une deuxième fois, surtout contre une équipe de seconde partie de tableau. Jamal Murray devrait encore rester en civil ce soir, mais les dernières performances de Facundo Campazzo ont montré que ce dernier pouvait faire l’affaire en l’absence du jeune meneur.

4h00 : Suns – Rockets : alors que l’ensemble du Top 5 de l’Ouest (hormis les Clippers) sera actif ce soir, Phoenix aura l’adversaire que l’on peut considérer comme le plus abordable à première vue. Défaite interdite pour rester dans la course au podium. Attention toutefois à John Wall, qui a récemment fait la misère à Dallas dans un duel 100% texan avant d’enchaîner face aux Warriors. Un bon Kevin Porter Jr. refait également surface de temps en temps. Il pourrait donc y avoir match entre ces deux équipes. Non on rigole, ça va terminer dans un bon blowout des familles.

Vous avez maintenant toutes les billes pour appréhender cette grande soirée de NBA, une de plus, et confirmer vos picks TTFL. À ce soir, 1h30 pétante !

Source texte : Rotoworld