LeBron James a déjà programmé son objectif d’après-carrière : devenir proprio d’une franchise NBA, rien que ça

Aller plus haut, toujours plus haut, tel est le mantra de LeBron James. Si le King a atteint des sommets durant sa carrière, il prévoit d’en faire tout autant après celle-ci. À l’instar de certaines anciennes gloires de la NBA, il souhaite devenir propriétaire d’une franchise de la Grande Ligue. Un projet ambitieux pour lequel James étudie sagement les rouages du système pour le concrétiser.

Alors qu’on a appris hier que LeBron James venait de devenir actionnaire minoritaire de la mythique franchise de baseball des Red Sox de Boston, le King ne compte pas s’arrêter là dans le business du sport. Après la victoire de ses Lakers contre les Timberwolves, il a déclaré vouloir devenir un jour propriétaire d’une franchise NBA. Chose qui serait une suite logique après ses premiers investissements dans le domaine du sport, pour les Red Sox donc, mais aussi depuis quelques années par actionnariat dans le club de football de Liverpool. Avec le soutien de son binôme en affaires Maverick Carter, il envisage désormais de prendre en charge entièrement une franchise NBA, sans pour autant indiquer une équipe en particulier (via USA Today).

« Mon objectif est de devenir propriétaire d’une franchise NBA. Cela arrivera plutôt tôt que tard. J’ai tellement de choses à donner à ce jeu. Je sais ce qui est nécessaire pour gagner à ce niveau. Je reconnais les talents. Et je sais comment gérer un business. » – LeBron James

C’est bien sûr un projet sur le long terme. Le King est encore sous contrat avec les Lakers jusqu’en 2023 et il faut déjà qu’il accomplisse son objectif de pré-retraite qui est de jouer en NBA avec son fils Bronny. Donc il faudra montrer une certaine patience avant de le voir proprio, d’autant plus qu’il faudra aussi regrouper les ressources nécessaires. Mais cela lui permettra d’avoir du temps pour construire ce projet, d’autant plus qu’il n’en est pas le seul acteur. Tous ses investissements dans le sport ont abouti à travers son partenariat avec Fenway Sports Group, la société qui détient donc les Red Sox ainsi que le Liverpool FC. Selon le journaliste d’ESPN Brian Windhorst, qui suit LeBron de près depuis ses années lycée et qui a notamment sorti le livre LeBron Inc.: The Making of a Billion-Dollar Athlete, l’idée pourrait être de s’appuyer sur les moyens colossaux du groupe financier pour prendre le contrôle d’une franchise, dans lequel ce groupe aurait lui aussi des intérêts. Comme le mentionne Windhorst, c’est le modèle qu’avait emprunté l’ancienne star du baseball Derek Jeter en 2017 pour détenir l’équipe de MLB des Miami Marlins. Il avait les pouvoirs décisionnaires pour la gestion de la franchise, mais restait un actionnaire minoritaire au niveau économique. La majorité des parts des Marlins appartenait à Bruce Sherman, tandis que Jeter n’était actionnaire qu’à 4%.

En devenant proprio d’une franchise, LeBron James suivrait les pas d’anciens joueurs éminents de la NBA. On pense évidemment à Michael Jordan, devenu actionnaire majoritaire de la franchise de Charlotte en 2010, une première pour un ancien joueur. Il est aujourd’hui le seul dans une telle position, mais on peut citer aussi Grant Hill. Mister Nice Guy est depuis 2015 co-propriétaire des Atlanta Hawks par le biais d’une société détenue par le milliardaire Tony Ressler. Peut-être un modèle à suivre pour BronBron. On peut citer également Magic Johnson, qui a été actionnaire minoritaire des Lakers après sa carrière de joueur chez les Angelinos, avant de revendre ses parts.

LeBron James ne réaliserait donc pas quelque chose d’inédit, mais il montre en tout cas une volonté d’élargir encore plus son influence. Le King tient cependant à rester réaliste : « Ce n’est pas un rêve personnel, c’est plus une ambition. On verra ce que ça donne. Si ça ne marche pas, je ne serai pas déçu par rapport à ce j’ai fait en dehors des terrains. On verra ce qu’il se passe ». En espérant pour lui que son projet n’aura pas le même destin que celui de Kevin Garnett.

