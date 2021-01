Trae Young toujours plus vite : 400 shoots du parking inscrits, personne n’avait fait aussi bien… aussi vite

Après un début de saison en demi-teinte, Trae Young a passé la seconde depuis quelques semaines. Avec 41 points sur la tête des Wizards, quatrième performance de 38 points ou plus en cinq sorties, Young a par la même occasion fait tomber le record de rapidité pour atteindre les 400 3-points inscrits en atteignant cette marque en 159 matchs. Elle est là, la relève de Stephen Curry.

Young a vécu un début de saison 2020/2021 très mouvementé. Après des bonnes sorties dans la lignée de sa saison 2019-20, Trae a traversé une mauvaise passe, coïncidant avec des mauvais résultats de son équipe, dont deux matchs à 7 points (2 sur 9 au tir) puis 4 (1 sur 11) dans des défaites face aux Hornets et au Jazz. Depuis, Young a fermé des bouches en enchaînant les excellentes performances. On a enfin retrouvé le joueur qui nous a fait kiffer depuis sa saison rookie et comme par hasard les Hawks ont retrouvé le chemin de la victoire. Sur les cinq dernières rencontres, Ice Trae a lâché 38 points (W), 43 points (W), 38 points (W), 28 points (D) et 41 points (W). Très propre surtout que, à part dans la défaite face aux Nets, le meneur des Hawks a toujours été au-dessus des 50% au tir. La dernière victime en date ? Les Wizards, qui comme souvent ces dernières semaines années, ont galéré à ralentir la superstar adverse. Face à une défense aux abois, Trae s’est donc évidemment régalé, plantant 41 points à 10/18 au tir dont un joli 5/9 du parking.

Trae Young has made 400 3-pointers faster than anyone in NBA history. ❄️📈 pic.twitter.com/aDIsLT8g5E — The Athletic (@TheAthletic) January 30, 2021

Cette nouvelle moisson de tirs du parking de la part de l’ancien d’Oklahoma State lui permet de rentrer dans les livres d’histoire en devenant le joueur le plus précoce à rentrer 400 tirs primés. Un accomplissement atteint en 159 rencontres NBA et en 1164 tentatives, soit un pourcentage en carrière d’à peu près 35%. Trae Young est, à l’image de la NBA actuelle, une superstar qui a fait du tir lointain sa force principale. Avec une mécanique rapide à la Curry, Ice Trae est dangereux dès qu’il a passé la ligne médiane avec des bombes du logo, de derrière un écran ou en catch and shoot. Cet attaquant moderne a toute sa place dans cette NBA qui n’a jamais autant tiré de loin et les records du parking risquent de tomber chacun leur tour dans les années à venir. Déjà cette saison, Donovan Mitchell est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire à atteindre les 600 3-points rentrés en carrière, atteignant cette marque en 240 rencontres seulement. Vu l’allure à laquelle va Young, il n’aura sans doute aucun mal à faire mieux que l’arrière du Jazz. Enfin, Stephen Curry a dépassé cette saison Reggie Miller au classement all-time des tirs à 3-points rentrés, en ayant joué… 674 rencontres de moins que le Hall of Famer des Pacers. Une stat qui prouve encore à quel point le jeu NBA a évolué dans les années 2010, s’éloignant petit à petit de la raquette. Ray Allen fait encore barrage à Curry pour l’instant mais le meneur des Warriors n’aura aucun mal à prendre la première place du classement dès la saison prochaine. En attendant, Steph a de la concurrence avec les jeunes qui arrivent et qui font tomber les records de précocité un par un. Trae Young, Donovan Mitchell, le tir à trois points est une arme que la nouvelle génération s’est appropriée avec succès dans le sillage de Baby Face, qui a changé l’approche du jeu en NBA. De nos jours, il est quasi impossible d’imaginer un arrière qui ne peut pas shooter de loin, sauf en Pennsylvanie, et cette mode risque de s’accentuer encore et encore.

Trae Young entre donc dans l’histoire NBA en devenant le joueur le plus rapide à atteindre les 400 3-points en carrière. Si la marque des 600 devrait être facile à battre, il sera intéressant de suivre si Ice Trae est capable de faire tomber le record de Curry, qui avait atteint les 1000 tirs du parking rentrés en 369 rencontres. En tout cas, il est sur la bonne voie.