NBA Top 10 : Luka Doncic est un génie, tome 3, épisode 5412 du chapitre 637, alinéa 476, tiret 12

Comme chaque matin, la NBA nous offre le Top 10 de la nuit, avec les croissants et le café (sûrement pas). Au menu du jour ? Luka Doncic est un génie, épisode 5 412.

#10 : on a bien cru que Blake Griffin allait dunker, puis on s’est rappelé qu’on était en 2021, mais Blake nous a quand même offert une finition jordanesque, à prononcer, évidemment, avec l’accent de George Eddy.

#9 : cette action de Paul George, c’est un condensé de son début de saison. Plus vite que tout le monde, plus haut que tout le monde, plus fort que tout le monde.

#8 : no-look pass de D’Angelo Russell pour l’envol de l’albatros Jaden McDaniels, purée qu’est-ce qu’on prend du plaisir devant ce début de saison des Wolves, rayez la partie de la phrase qui fait de nous des menteurs.

#7 : Collin Sexton se la joue fouine et donne un aperçu avant l’heure de ce qu’il va faire aux Nets quelques minutes plus tard.

#6 : Nikola Vucevic a vu le Boeing Anthony Edwards arriver droit sur lui alors il a fait ce que tout être humain logique aurait fait, il a protégé sa vie.

#5 : Luka Doncic lâche des passes impossibles à voir à l’œil nu. Pire, Luka Doncic lâche des passes qu’on n’arriverait pas à faire même dans nos rêves.

#4 : Furkan Korkmaz a terminé une contre-attaque avec un dunk renversé et cette phrase se suffit à elle-même pour vérifier qu’il n’y avait bien que du café dans notre sixième café.

#3 : La clutchitude, ça se passe aussi en défense.

#2 : Collin Sexton pour l’égalisation au buzzer, et dire que derrière il allait encore leur en coller quinze de suite…

#1 : Cole Anthony a vécu le premier vrai beau moment de sa carrière, et grâce à lui un match tout pourlingue s’est transformé en match bof.

Voilà, on vous a tout dit, y’a plus qu’à cliquer juste dessous pour voir tout ça en image. Pour le reste ? Bon jeudi, et ne vous envolez pas.