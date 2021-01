Les top plays d’Hakeem Olajuwon avec les Rockets : 15 minutes de rêve, sauf pour les fans de David Robinson et Patrick Ewing

Hakeem Olajuwon. Un joueur de rêve et un véritable cauchemar pour les défenseurs adverses. En son temps, The Dream a mis la misère aux meilleurs pivots de la NBA, guidant son équipe de Houston vers deux titres consécutifs au milieu des années 1990. Ça remonte, mais on ne se lassera jamais des highlights du bonhomme.

15 minutes de bonheur pour les yeux, ça vous dit ? Si David Robinson, Shaquille O’Neal ou Patrick Ewing font partie de vos joueurs favoris, on préfère vous déconseiller la vidéo du jour mais sinon, régalez-vous. 15 minutes de Dream Shakes, de footwork, de feintes, de contres, de tout ce que vous voulez. Car Hakeem Olajuwon, c’était ça, un magicien des parquets qui savait quasiment tout faire. 22 points, 11 rebonds et 3,1 contres de moyenne en carrière, MVP et Défenseur de l’Année (DPOY à deux reprises), 12 fois All-Star, 12 fois membre d’une All-NBA Team, top rebondeur et top contreur de la NBA pendant plusieurs saisons… le CV de l’ancien pivot des Rockets est très fourni et il fait clairement partie de la discussion des meilleurs pivots de l’histoire, voire même plus. En 1994 et 1995, quand Michael Jordan préférait jouer au baseball plutôt qu’au basket, il a guidé ses Rockets vers deux bannières de champion consécutives face aux Knicks et au Magic, raflant par la même occasion deux titres de MVP des Finales. Un monstre, tout simplement.

Posez-vous tranquillement et surtout appréciez le spectacle. Car oui, Hakeem Olajuwon sur un terrain de basket, c’était un spectacle, destiné spécialement aux puristes de la grosse balle orange.