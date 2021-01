NBA Top 5 : du caviar au menu du jour, et c’est Facundo Campazzo qui régale

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, qui se transforme aujourd’hui en… Top 5 avec au menu du caviar, beaucoup de caviar.

#5 : Rudy Gobert explique à Zion Williamson comment il a fait pour remporter deux titres de Défenseur de l’Année.

#4 : Will Barton met George Hill dans la sauce, avant de servir sur un plateau Gary Harris.

#3 : réputé pour ses envolées dans les airs, Donovan Mitchell sait aussi servir ses copains avec style. Bojan Bogdanovic en profite.

#2 : Bol Bol en coast-to-coast, dunk dunk.

#1 : toute la vista argentine en une seule action, signée Facundo Campazzo.

