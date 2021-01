Shaqtin’ A Fool, Saison 2020-21 Vol. 3 : Kelly Oubre Jr. n’en a plus rien à foutre et ne s’en cache pas

Nous voici déjà confrontés au premier Shaqtin’ A Fool de cette année 2021. Au sein du troisième épisode de la saison de la série comique du grand Shaq – qu’on boude parce que pas très sympa avec Rudy Gobert ces derniers temps -, on retrouve quand même des actions bien foirées permettant de détendre l’atmosphère. Allez, on fait le point là-dessus !

L’année 2021 ayant débuté depuis un peu plus d’une semaine, il est possible de faire un premier bilan sur pas mal de choses. Le premier élément visible est que les actions farfelues en NBA sont encore très loin d’avoir disparu, loin de là, et ce pour notre plus grand plaisir ! L’épisode de la semaine débute d’ailleurs avec une péripétie du grand LeBron James, manquant un dunk ouvert avant de faire un passage au sol digne de Simone Biles, gymnaste artistique américaine. Cette action est la preuve que chacun peut faire n’importe quoi n’importe quand tout en n’étant pas n’importe qui pour autant. On vous laisse réfléchir à cette dernière phrase et on passe à la suite pendant ce temps. On enchaîne avec des Pelicans s’y mettant à plusieurs pour s’emmêler les pinceaux face aux Raptors. Un coupable principal est tout de même à pointer du doigt. Le Canadien Nickeil Alexander-Walker nous enchaîne passe alley-oop mal ajustée et air ball sur un shoot à trois points bien mou. Bravo à lui s’il souhaitait s’assurer une place au sein du gratin, c’est chose faite et avec la manière ! Surestimant lui aussi un peu trop ses capacités, Denzel Valentine nous offre une autre idée de génie par la suite. L’ailier des Bulls s’en va seul en contre-attaque face à deux défenseurs des Bucks et jette le petit regard digne des plus grands avant une passe sortie de nulle part. C’est bien ce que l’hurluberlu de la semaine va nous tenter avec un ballon hyper téléphoné passé entre ses jambes et intercepté par ses adversaires bien avant de toucher un coéquipier venu en soutien. La grande classe ! Pour finir, on dit toujours qu’il ne faut pas tirer sur une ambulance. Shaq et les votants eux s’en moquent, n’ayant aucune pitié pour un Kelly Oubre Jr. complètement paumé depuis son arrivée chez les Warriors. L’ailier le plus frais de la NBA pose un écran bien foiré à Stephen Curry puis se prend la passe dans le dos de son coéquipier en pleine face, ne s’attendant pas spécialement à recevoir le ballon. La seconde action diffusée de ce match face aux Kings n’est guère plus valorisante. Dépossédé du ballon sur un drive, le rebelle voit la gonfle lui revenir entre les mains par chance. Malgré tout, l’ancien des Suns, vraiment pas bien réveillé, n’arrive pas à finir et se désintéresse complètement du jeu alors qu’il aurait possiblement pu prendre son rebond à la suite de son manqué. Décidément, rien n’allait ce jour-là !

On a fait le tour du propriétaire de ce tout récent Shaqtin’ A Fool, le premier de l’année 2021. Les joueurs nous ont régalé avec leurs nombreux moments de solitude sur les parquets et cela devrait se poursuivre tout au long de cette nouvelle année 2021 pour notre plus grand plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir qui aura sa place dans le très attendu top du top !