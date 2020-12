Best of des dunks de la pré-saison 2020 : à ne regarder qu’avec un fond de heavy metal

La pré-saison NBA 2020-21 s’est terminée hier sous une pluie de sanglots, mais amoureux de préliminaires ne vous en faites pas, la NBA s’occupe de tout et vous condense tous ces beaux matchs en diverses vidéos. Pour les plus énervés d’entre vous, voici 14 minutes de dunks à se mettre directement en intra-veineuse. Du alley-oop, du gros tomar comme s’il en pleuvait, c’est parti !

Et nous vîmes que c’était bon. 14 minutes de dunks plus spectaculaires les uns que les autres, avec des défenses aux abonnées absentes ou certains effrontés qui volent en éclat, de la testostérone dans son état le plus pur. Ça claque sévère dans cette pré-saison qui n’aura pas toujours fait la part belle aux cinq majeurs laissant quelques fauves se délecter de brebis égarées. Au menu, l’inévitable highlights team LaMelo Ball – Mikal Bridges, du Devin Booker qui se goinfre des écrans de Deandre Ayton, Terence Ross qui prépare le Dunk Contest, un KD qui va bien ou encore Jeff Green qui écrase Aaron Nesmith en mode kamikaze. Sans oublier la trentaine d’autres dunks bien violents qui redonnent foi en ce bon vieux basket parce que Steph Curry qui shoot de sa propre raquette c’est bien sympa, mais nous on veut voir plus de alley-oop Trey Burke – Willie Cauley-Stein… Parce que ce sport le vaut bien. Allez, un bon gros logo 18 barré pour signifier que les mineurs doivent passer leur chemin s’ils ne sont pas accompagnés d’un adulte et nous voici plongés dans un quart d’heure de baptêmes tous plus hardcore les uns que les autres.

Voilà 14 minutes qui devraient vous faire vous sentir mieux. On met la vidéo en favori YouTube et on la ressort à la moindre contrariété, pour évacuer un peu de pression. Fans des Kings, si vous respectez ce conseil, on devrait frôler le milliard de vues fin décembre. D’ici là, voilà qui nous fait bien patienter avant la grande rentrée des classes à venir.