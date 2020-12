Preview des Milwaukee Bucks 2020-21 : Giannis Antetokounmpo s’est gavé de dollars, il a maintenant faim de titres

Les Milwaukee Bucks sont l’une des équipes les plus régulières de ces dernières saisons et pourtant, ils échouent encore et toujours à franchir un cap en Playoffs. Avec le double-MVP en titre dans ses rangs et des lieutenants de qualité pour l’entourer, il est temps de passer la seconde et d’enfin atteindre les Finales NBA. La dernière trace des Bucks à ce stade ? On vous parle d’un temps que les moins de cinquante ans ne peuvent pas connaître. Pour prendre l’Apéro en causant de la saison des Bucks, c’est par ici !

la saison 2019-2020 56 victoires et 17 défaites – 1er de la Conférence Est, meilleur bilan de la ligue, éliminé au second tour des Playoffs

La review de TrashTalk

NBA Review 2019-20 – les Milwaukee Bucks ! Apéro TrashTalk

Khris Middleton, aux portes du club 50-40-90 : bienvenue dans un groupe ultra-select de chez ultra-select

La bulle des Bucks Véritable rouleau compresseur durant la saison régulière, aussi fort en attaque qu’en défense, et avec un MVP/DPOY à son meilleur niveau, Milwaukee se présentait à la bulle d’Orlando avec de sacrés certitudes sur ses atouts. Un bon coach, des lieutenants qui s’étaient montrés au niveau toute la saison (Middleton-Lopez-Bledsoe) et une belle profondeur d’effectif pour gérer les coups durs liés à une reprise rapide. Franchement, il y avait de bonnes raisons d’imaginer ce groupe rejoindre les Finals. Les matchs de « fin de saison » avaient pourtant donné l’impression d’une équipe qui n’avait plus ses automatismes mais qu’importe aurait-on envie de dire : seuls les Playoffs comptent. Le gentleman sweep infligé au Magic n’allait pas forcément rassurer les fans sur le niveau de l’équipe et le Heat, bien plus complet et discipliné en défense, ne manqua pas l’occasion d’appuyer sur les faiblesses des Bucks. Giannis fut encadré de bout en bout, encouragé par la défense adverse à shooter de loin, sa kryptonite. Hormis Middleton, personne ne put vraiment prendre le relais et surtout pas Eric Bledsoe, encore et toujours maître dans l’art de la déconfiture dès lors que les Playoffs démarrent. Un rythme totalement maîtrisé par le Heat, un duel tactique à sens unique en faveur d’Erik Spoelstra et c’en était fini des ambitions des Daims en 2020. Une élimination au second tour qui sonnait comme un vrai coup d’arrêt pour la franchise alors que tous les feux semblaient au vert. les mouvements de l’intersaison Ils sont arrivés : Jrue Holiday, D.J Augustin (agent libre), Bobby Portis (agent libre), Bryn Forbes (agent libre), Torrey Craig (agent libre), Sam Merrill (Draft), Jordan Nwora (Draft)

Jrue Holiday, D.J Augustin (agent libre), Bobby Portis (agent libre), Bryn Forbes (agent libre), Torrey Craig (agent libre), Sam Merrill (Draft), Jordan Nwora (Draft) Ils sont partis : Eric Bledsoe, George Hill, Robin Lopez, Wesley Matthews, Kyle Korver, Marvin Williams (retraite)

Eric Bledsoe, George Hill, Robin Lopez, Wesley Matthews, Kyle Korver, Marvin Williams (retraite) Ils ont re-signé : Giannis Antetokounmpo le roster Meneurs : Jrue Holiday , D.J. Augustin

, D.J. Augustin Arrières : Donte DiVicenzo , Bryn Forbes, Pat Connaughton, Sam Merrill

, Bryn Forbes, Pat Connaughton, Sam Merrill Ailiers : Khris Middleton , Torrey Craig, Thanasis Antetokounmpo

, Torrey Craig, Thanasis Antetokounmpo Ailiers-forts : Giannis Antetokounmpo , DJ Wilson, Jordan Nwora

, DJ Wilson, Jordan Nwora Pivots : Brook Lopez, Bobby Portis En gras, les possibles titulaires à chaque poste. la Free Agency

Une Free Agency qui part pied au plancher, puis un gros coup d’arrêt avant un spectacle en apothéose, les fans de Milwaukee sont passés par toutes les émotions cet automne et il y a de quoi. On va respecter la chronologie des faits en parlant tout d’apport de la grosse recrue de l’intersaison : Mr Jrue les Vacances. Tu te dotes là d’un super two-way player et d’un vrai créateur pour soulager Giannis. Pour le récupérer, il a fallu payer la blinde : Eric Bledsoe et George Hill avaient rendu de fiers services à la mène et il faut ajouter les nombreux picks (possiblement quatre) dans la valise. N’est-ce pas trop pour un simple All-Star qui peut tester le marché dans un an ? On ne serait pas surpris de voir une prolongation rapidement tomber sur la table. Les ajouts de D.J. Augustin, Bryn Forbes, Torrey Craig et Bobby Portis pour des montants très raisonnables constituent également de bonnes affaires mais le rendu serait bien meilleur s’il n’y avait pas eu cette affaire Bogdanovic au moment de la Draft. On ne va pas refaire l’histoire : le Serbe arrive, en fait non, c’est la faute de qui, etc etc. Soit on est sur de l’amateurisme pur et dur avec un sign and trade très mal géré des deux côtés, soit c’est le rôle de quatrième homme qui ne plaisait pas à Bogie. En même temps, c’est pas comme s’il aura les pleins pouvoirs non plus à Atlanta hein… Tu montes un plan plutôt pas mal pour récupérer un joueur avec un bon potentiel, qui colle parfaitement à ce que recherche ton coach et vlan c’est foutu. Pas de quoi vexer ta star en tout cas, parce que oui la giga news de cet automne c’est bien la prolongation de Giannis Antetokounmpo pour cinq ans ! Afflux sanguin entre les jambes pour les fans et assurance de jouer les premiers rôles pour longtemps, si bien sûr le Grec ne se lasse pas avant…

La Draft

Avec les seuls Jordan Nwora et Sam Merrill sélectionnés au second tour, Milwaukee n’a pas vraiment révolutionné la Draft 2020 et c’est à l’étage inférieur qu’on devrait retrouver nos deux amis, avec les Herds du Wisconsin. Dommage quand on sait que la franchise avait R.J Hampton et qu’elle a du le sacrifier pour attirer Jrue Holiday (ainsi qu’Eric Bledsoe, George Hill deux first picks et deux swaps…). Quelqu’un a dit all-in ?