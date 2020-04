NBA Review 2019-20 : les Milwaukee Bucks ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

La meilleure équipe de toute la NBA cette saison, avec le meilleur joueur de toute la NBA cette saison, avec le meilleur bilan de toute la NBA cette saison et le plus gros différentiel de points dans chaque victoire cette saison ? Oui, nous parlons des Bucks aujourd’hui, véritable rouleau compresseur dirigé par Mike Budenholzer et alimenté par un effectif d’exception. Si Giannis Antetokounmpo fait évidemment la une avec une nouvelle campagne de MVP, difficile de lui donner tout le crédit tant cette équipe de Milwaukee régale collectivement. Khris Middleton, Eric Bledsoe, les frères Lopez et tant d’autres, que ce soit en attaque comme en défense, les Bucks ont été monstrueux du début à la pause de cette saison. En ayant vraiment mis les deux pieds sur l’accélérateur ? Les 70 victoires étaient dans leur viseur. Mais tant pis, là n’est pas le plus important. Il est dans ce titre de champion que le management veut offrir à Giannis pour le prolonger, et c’est notamment sur ce point qu’on va se pencher aujourd’hui, tout en saluant l’exceptionnelle saison de toute la franchise du Wisconsin.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.