TrashTalk Fantasy League – la review des Bucks : le seul danger cette saison ? Il ne fallait pas se tromper d’Antetokounmpo

Saison en suspens, saison terminée ou même saison de la reproduction ne sais-je, toujours est-il qu’à l’heure actuelle la NBA a appuyé sur le bouton pause et c’est une bonne partie de notre vie qui bégaie avec cette drôle de période. L’occasion de se pencher franchise par franchise sur ce qu’il s’est fait de mieux et de pire cette saison en… TTFL, mais si, vous savez, ce jeu du diable qui conditionne vos journées depuis maintenant quatre ans.

# Giannis Antetokounmpo – Moyenne TTFL de la saison : 50 points

Difficile à croire mais le seul homme au dessus des cinquante de moyenne cette saison… a régressé en TTFL. Quasiment un point de moins cette saison pour le Freak mais toujours une incroyable bête et accessoirement la plus grosse machine à stats de la Ligue. Si vous avez récemment pris une carotte avec Giannis vous n’êtes peut-être pas fait pour être heureux au jeu, car chaque sortie ou presque du Grec se solde depuis deux ans par une énorme perf individuelle. Le mec est monté à plus de 50 pions, à plus de 20 rebonds, à plus de 15 passes et il s’est même mis depuis peu à devenir… une menace à 3-points. Il est à combien le record all-time depuis la création du jeu ? 106 ? Ok, de rien.

# Khris Middleton – Moyenne TTFL de la saison : 29 points

Belle progression pour Khris Middleton qui passe cette saison de 26 à 29 points de moyenne. Défaut principal du mec ? Trop parfait. La dernière fois qu’il a raté deux tirs de suite ? François Mitterand était président. A un malheureux tir manqué d’intégrer le très select gang du 50/40/90 (424/850 dans le champ), Khrissou a mis quelques semaines avant de se mettre en route mais ses trois derniers mois sont fabuleux et son statut de double All-Star en est la preuve. Et magnifique deuxième option pour un soir de disette en TTFL, ça mérite aussi une ligne dans un CV.

# Eric Bledsoe – Moyenne TTFL de la saison : 25 points



On reste dans la catégorie des joueurs que l’on prend uniquement sous la contrainte mais, mine de rien, Rico a fait le taf cette saison. Des choses qui ne se voient pas forcément dans les stats (de la défense, du leadership, gestion du tempo), mais tout de même quelques soirées intéressantes et une saison pleine, à part un léger coup de froid en décembre. Un top pick à mettre à son actif et si vous l’aviez posé sur votre deck ce soir-là, merci d’aller gratter immédiatement un Banco et de vous servir de vos gains pour acheter des masques à la Chine.

# Les carottes maison

Vous avez tous un pote qui pensait s’offrir un easy top pick avec Giannis mais qui s’est rendu compte au petit matin qu’il avait sauté une ligne en pickant au final… son frère Thanasis. Et qu’est-ce qu’on dit dans ces cas-là ? On dit bien fait.



Et si vous souhaitez des infos quotidiennes sur la TTFL ? Même par ces temps de disette ? Un compte Twitter à suivre, celui du Lab ! Vous y retrouverez tout ce qu’il faut savoir sur la TrashTalk Fantasy League, avec la touche de sympathie habituelle, histoire de sourire… malgré tout.