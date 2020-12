NBA Preview 2020-21 : les Milwaukee Bucks ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Au menu de ce dimanche ? La toute dernière, déjà, avec un focus sur les Bucks et leur nouveau riche Giannis Antetokounmpo.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Voilà un mois de décembre qui sera passé bien vite. Au bas mot trente heures de vidéos et environ 45 000 mots, tout ça pour vous teaser du mieux possible cette saison 2020-21 qui s’annonce encore diablement particulière. 22 jours, 30 previews, et on termine donc cette folle série avec les Bucks, patrons de l’Est depuis deux ans… en régulière, mais toujours un peu court en Playoffs lorsque quelques génies apparaissent sur le banc d’en face. Cet automne Jrue Holiday est arrivé mais un paquet de cadres sont partis, cet automne Giannis Antetokounmpo a signé le plus contrat de l’histoire de la Ligue et c’est logique pour un double-MVP en titre, et le squad de Mike Budenholzer repart donc au front avec un seul et unique objectif : jouer les Finales et pourquoi pas remporter le deuxième titre de l’histoire de la franchise… 50 après le premier, 50 ans après Jabbar. On s’y penche, en profondeur, et on se penche donc une dernière fois avant de se mettre en mode matchs, dans un sous-marin de six mois que l’on affectionne tellement. C’est parti ? Hop, vous connaissez le chemin.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Une dernière avant de se jeter à corps perdu dans une nouvelle saison, qui ne ressemblera encore une fois à aucune autre…