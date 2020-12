Preview de la soirée NBA : tiens tiens, est-ce que Russell Westbrook n’aurait pas la frousse de rencontrer Killian Hayes ?

Pré-saison 2020-21 acte 7, avec ce soir une preuve de plus que le Frenchie Killian Hayes fait peur. On annonçait ainsi un duel a la muerte entre Kiki et… Russell Westbrook pour ses grands débuts avec les Wizards, mais ce dernier a finalement choisi de ne pas se livrer, et on le comprend tout à fait.

Sept matchs au programme ce soir, et on se rapproche tout doucement des choses sérieuses. Hier LeBron James et Anthony Davis ont remis les sneakers, et ce soir cz sont, entre autres, Evan Fournier, LaMelo Ball, James Harden, Ja Morant, Trae Young, Luka Doncic, Karl-Anthony Towns, Steph Curry, Kawhi Leonard, Paul George, Nicolas Batum, Rudy Gobert ou Donovan Mitchell qui remettent le couvert. En clair ? Vous avez mille raisons de mettre le réveil pour 1h.

1h : Magic – Hornets : pas la plus folle des rencontres, merci le Magic et sa hype soporifique. Plaisir de voir Evan Fournier en tout cas, plaisir de voir la nouvelle coiffure mais pas le nouveau QI basket d’Aaron Gordon, et plaisir de voir à nouveau la traction LaMelo Ball / Miles Bridges qui risque de nous faire lever de nos sièges un paquet de fois cette saison.

1h : Wizards – Pistons : on n’en aurait probablement même pas parlé il y a six mois car on n’aime pas vomir, mais ce Wizards – Pistons pré-Noël est excitant et à plus d’un titre. Dans le coin gauche ? Les grands débuts de Bradley Beal, le quasi All-Star étant entouré cette année de Russell Westbrook (absent ce soir pour les raisons évoquées cui-dessus) et d’un trio international qui peut vite devenir infernal. Rui Hachimura, Davis Bertans et Deni Avdija, trois jeunes darlings qui voudront faire pan-pan cul-cul à… Killian Hayes. Car comme dans un rêve, c’est donc face au n°7 de la dernière Draft que Bradley Beal attaquera sa saison, alors qu’aux côtés de Kiki Jerami Grant tentera de rentrer plus d’un tir sur dix. Miam, miam, on va se ré-ga-ler.

2h : Rockets – Spurs : Jame Sardine vs Spurs acte 2, face à Texans qui pourront au moins être intéressants pour un soir, en envoyant des Pépitos au barbu pour voir s’il les mange. Pour le basket ? Le nouveau Stoudemire Christian Wood pourrait faire ses débuts, alors que San Antonio comptera encore sur les fakes DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge.

2h : Grizzlies – Hawks : un match parfait pour un scout. Des gamins incroyables des deux côtés, deux meneurs du futur, et le quatuor Clarke / Reddish / Capela / Huerter qui devrait être en tenue. Spoiler, ça va aller vite, très vite.

2h30 : Mavericks – Wolves : pas de D’Angelo Russell côté Wolves, et peut-être, par vases communicants, plus de minutes pour le n°1 de la Draft Anthony Edwards. Le besoin de trouver des automatismes pour Minnesota, et le besoin de mettre Luka Doncic pour les Mavs, le meneur slovène s’étant apparemment un peu Hardenisé avant la reprise.

3h : Kings – Warriors : revanche californienne en fin de nuit, et des Warriors qui n’ont probablement que peu apprécié de se faire climatiser avant-hier par un guy qui s’appelle Guy. On attend évidemment Steph Curry et ses bombinettes, alors que pour les Kings il faudra continuer de mettre le duo Fox / Bagley dans le rythme.

4h : Clippers – Jazz : on termine en beauté avec un duel franco-français entre Nico Batum et Rudy Gobert, un duel qui sera probablement éclipsé par les All-Stars Kawhi Leonard, Paul George et Donovan Mitchell. Sortez vos boîtes à screen, vous pouvez fav comme disent les boomers : voici déjà l’affiche du prochain premier tour des Playoffs. 2 contre 7 ou 3 contre 6 peu importe, ceci est la vérité vraie.

Sept matchs, et au moins autant de raisons de continuer à se chauffer avant le 22 décembre. Qu’est-ce qu’il reste à faire ? Mettre le réveil, tout simplement.

Source texte : Rotoworld