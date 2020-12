Preview de la soirée NBA : alors c’est simple, tu prends les mêmes matchs que vendredi, et tu rajoutes Nets-Wizards

Fast life un peu claquée que cette pré-saison. Dans le coin gauche une fanitude qui nous pousse à mettre le réveil because le manque de NBA se fait ressentir, et de l’autre une réaction de type « meh » quand on découvre l’ampleur du carnage chaque soir entre des second voire third unit. Heureusement de nouveaux visages apparaissent, heureusement des petits Frenchies font le taf, et du coup ce réveil, bah on le met, évidemment.

Troisième nuit de pré-saison et ce soir… c’est l’heure des matchs retours. COVID oblige, la NBA a souhaité arranger tout le monde en limitant les déplacements et on part donc ce soir sur cinq revanches plus deux nouvelles franchises sur le pont… et pas n’importe lesquelles. Indices ? KD, Kyrie, RW, alors glissez un peu plus bas et on vous explique tout ça.

23h : Hawks – Magic : Orlando face à Atlanta acte II. La première manche remportée vendredi par Evan Fournier et ses sauces, et des Hawks qui continueront de s’apprivoiser autour du duo Trae Young / John Collins. On commence tranquillement avec un match qui pue le highlight à plein nez.

0h : Nets – Wizards : le plat le plus consistant de la nuit. Deni Avdija et Rui Hachimura d’un côté, Caris LeVert et Timothe Luwawu de l’autre, attention les yeux car…. mais nan, on déconne. Kevin Durant, Kyrie Irving, Russell Westbrook, Bradley Beal, ça va se déchiqueter dans tous les coins, en espérant que tout ce petit monde soit en tenue.

1h : Pistons – Knicks : le retour du roi Kiki après une première encourageante mais jouée avec des gants de vaisselle un peu trop glissants. A voir si Frank Ntilikina s’occupera une nouvelle fois de son cas, à voir si Jerami Grant aura enfin trouvé les ficelles, à voir si Obi Toppin lâchera son premier poster.

2h : Bulls – Rockets : Houston a pris la première manche grâce notamment à Bruno Caboclo et au retour officiel du duo John Wall / Demarcus Cousins, et la seule présence de ces deux-là nous OBLIGE à nous y coller une seconde fois cette nuit. Chaleur chaleur.

2h30 : Lakers – Clippers : Hollywood nous revoici, avec cette fois-ci un duo LeBron James / Anthony Davis qui sera logiquement en tenue. Idem pour Kentavious Caldwell-Pope ou Marc Gasol, et ça suffit finalement pour se dire que ce ne sera pas le même match qu’avant-hier.

3h : Blazers – Kings : dernier Game 2 de la nuit, et des Kings qui se pointeront de nouveau au Moda Center mais avec des pansements ârtout après avoir pris un tsunami Harry Giles sur la trogne vendredi. On guettera Damian Lillard du logo, on guettera Melo qui sort du banc, et on guettera si la doublette De’Aaron Fox / Buddy Hield est à la hauteur, puisque le secteur intérieur des Kings devrait une nouvelle fois être un peu juste face à Nenesse Kanter et ses potos.

Six matchs, et un main event à minuit pile, avec on l’espère tous nos héros préférés sur le pont. La température monte, J-9 avant le début des choses sérieuses.