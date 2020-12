NBA Preview 2020-21 : les Toronto Raptors ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Aujourd’hui, on part direction Toronto… euh Tampa, pour la preview des Raptors.

Après l’ivresse du titre en 2019, les Raptors ont défendu leur statut de champions NBA avec leurs armes en 2020, eux qui sont finalement tombés au stade des demi-finales de Conférence Est au terme d’un Game 7 irrespirable face aux Celtics. Cette saison, les hommes de Nick Nurse pourront une nouvelle fois s’appuyer sur un collectif solide, même si Serge Ibaka et Marc Gasol ont quitté le Canada. Ce sera notamment à Pascal Siakam de step-up, surtout après ses perfs en carton dans la bulle, et Fred VanVleet devra continuer son ascension, lui qui a prolongé chez les Dinos durant l’intersaison. Alors, que peut-on vraiment attendre de cette équipe en 2021 ?

Alors, que peut-on vraiment attendre de cette équipe en 2021 ?