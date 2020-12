Giannis Antetokounmpo et James Harden, deux dossiers en attente mais deux dossiers liés : la décision du Freak peut-elle tout débloquer ?

Alors que la saison 2020-21 commence dans une dizaine de jours, deux dossiers très importants planent toujours au-dessus du merveilleux monde de la NBA : la supermax extension de Giannis Antetokounmpo et le potentiel transfert de James Harden. Pour l’instant, on attend toujours de voir ce qu’il va se passer, mais le dénouement du premier pourrait bien débloquer le second.

Deux joueurs calibre MVP au futur incertain. Deux superstars qui cherchent à gagner à tout prix après plusieurs déceptions en Playoffs. Deux mecs qui se retrouvent aujourd’hui au centre de l’actu. Ils ne veulent sans doute pas l’admettre étant donné leur passif, mais Giannis Antetokounmpo et James Harden ont plusieurs points communs. Récemment, Gilbert Arenas – ancienne star NBA – est même allé jusqu’à dire que Giannis était « le James Harden de la Côte Est », à savoir « un joueur ball-dominant qui ne joue que d’une seule manière et qui est incapable de s’adapter en Playoffs ». Ouch. Toujours là pour balancer la pique qui fait mal l’Agent Zero, et là il fait coup double. Alors évidemment, le contexte entourant leur situation respective est radicalement différent. D’un côté, le Greek Freak (26 ans) est éligible à une supermax extension avec son équipe de cœur, les Bucks. Il a jusqu’au 21 décembre pour la signer, ou alors il deviendra agent libre en 2021. De l’autre, James Harden (31 ans) veut absolument quitter Houston et semble prêt à faire tout et surtout n’importe quoi pour arriver à ses fins, mais il lui reste au moins deux ans de contrat et les Rockets ne sont pas pressés pour le transférer, eux qui attendent une offre XXL avant de faire quoi que ce soit. Cependant, malgré les similitudes et les différences, une chose est sûre, on veut tous savoir comment ces deux situations vont évoluer, deux situations qui seraient étroitement liées. En effet, d’après Brian Windhorst d’ESPN, il n’y aura pas de transfert de James Harden avant que Giannis ait pris sa décision.

« Les dirigeants à travers la Ligue, ils sont tous en train d’attendre la décision de Giannis. Les équipes ne vont pas faire all-in sur un transfert de James Harden, ou même se pencher sérieusement dessus, tant qu’elles ne savent pas ce qui va se passer avec Giannis. Cela peut être le genre de situation où certaines équipes veulent conserver leurs assets pour voir si Giannis sera vraiment sur le marché l’été prochain. C’est une situation compliquée, ce n’est pas quelque chose qu’on voit souvent en NBA. »

Vu que James Harden est sous contrat au moins jusqu’en 2022 pour un montant de… 85 millions de dollars, et que Giannis peut potentiellement devenir agent libre en 2021 et qu’il faut évidemment avoir du cap space pour espérer le signer (ou alors des pièces pour faire un sign & trade), cela a du sens. Et la franchise à laquelle on pense tout de suite, c’est le Heat. Miami fait partie des équipes qui veulent jouer un rôle majeur à la Free Agency 2021, et Pat Riley vise clairement Giannis. Les Floridiens ont certes prolongé Bam Adebayo durant l’intersaison, ce qui a réduit leur marge salariale pour l’année prochaine, mais ce n’est pas pour autant que Patoche a fait une croix sur le double MVP, bien au contraire. On peut compter sur lui pour faire ce qu’il faut afin de permettre au Heat de recruter Antetokounmpo le moment venu. Mais aujourd’hui, le Heat fait aussi partie des destinations préférentielles de James Harden, avec Brooklyn, Philadelphie et… Milwaukee. Si Giannis décide de signer sa supermax extension dans les jours à venir, la franchise de Sud Plage peut-elle tenter le coup à fond sur le Barbu ? On connaît Riley, quand il y a un gros poisson à aller chercher pour améliorer l’effectif tout de suite et jouer le titre, il est plutôt du genre à y aller. Maintenant, le Heat reste sur une Finale NBA, l’équilibre collectif est impressionnant et l’équipe actuelle a une marge de progression avec un phénomène comme Bam Adebayo à l’intérieur, et une pépite comme Tyler Herro qui va rentrer dans sa deuxième saison NBA. Un transfert permettant de récupérer James Harden sans lâcher une pièce maîtresse en retour donnerait au Heat un vrai statut de favori pour le titre, mais intégrer un joueur aussi ball-dominant que le Barbu pose son lot de challenges.

On attend, on attend, on attend. Giannis Antetokounmpo semble toujours partagé entre son amour pour Milwaukee et son côté compétiteur, lui qui veut maximiser ses chances de gagner un titre. Le suspense reste donc entier concernant la signature de la supermax extension, et du coup le dossier Harden reste lui en suspens. Pour l’instant.

Source texte : ESPN