NBA Preview 2020-21 : les New York Knicks ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Après les Warriors, les Cavs, les Pistons et les Hawks ? Place aux Knicks, et y’en a des choses à dire.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Pas l’temps d’niaiser comme on dit, c’est donc une journée à deux previews que nous vous proposons aujourd’hui afin de pouvoir réussir à faire rentrer 30 carrés dans 22 ronds. Vous avez l’image ? Cela tombe bien car c’est un peu l’exercice qui sera demandé aux joueurs des Knicks cette saison. Peu importe le niveau du roster, les fans de New York attendent toujours monts et merveilles de leurs idoles. Soit ils aiment se faire mal, soit ils ont la mémoire courte et oublient les déceptions passées. Dans les deux cas, on les respecte car il faut bien dire que personne ne voudrait être à leur place. Ce constat ne changera pas soudainement cette année, vue la saison qui se prépare à La Mecque du Basketball. Sauf bien sûr si l’on croit les rumeurs selon lesquelles Obi Toppin est une formidable raison d’être heureux. En tout cas, les Knicks sont de retour avec le fol espoir de retourner en Playoffs. On vous laisse vous faire votre avis.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».