NBA Preview 2020-21 : les Detroit Pistons ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Après les Warriors et les Cavs hier ? Place aux Pistons, et cocorico bien sûr.

Comme on disait en 2018 : pas le temps de niaiser. 30 previews à tacler, en 22 jours, et aujourd’hui on aborde donc le cas des Pistons de Detroit, franchise mythique et non moins en jachère actuellement. Deux leaders… transférables, à peu près un millier de moves durant la Free Agency, des jeunes qui débarquent de partout et parmi eux deux potentielles sensations françaises. Killian Hayes et Sekou Doumbouya, aka deux futurs médaillés d’or aux Jeux 2024, qui auront à coeur de prouver à leurs dirigeants qu’ils peuvent faire partie des leaders de Detroit dans les prochaines années. Les victoires se compteront peut-être sur les doigt de deux mains jusqu’au printemps mais tranquille, l’objectif cette saison sera surtout de faire pousser bien comme il faut les jeunes plantes du Michigan tout en pensant, déjà, à la Draft 2021.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… apéro ».