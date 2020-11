Le JTT : Bogdan Bogdanovic débarque à Atlanta !

On perd pas de temps et on enchaine. Le gros de cette Free Agency est passé et on attend désormais les décisions concernant les situations de James Harden et Russell Westbrook, l’occasion de souffler deux minutes et de se poser pour faire le point.

17 minutes de point exactement, pour vous informer des dernières updates. Bogdan Bogdanovic pour commencer, nouveau joueur des Hawks, car c’est bien connu les Hawks visent désormais le Top 3 à l’Est. Les grosses nouvelles du début de semaine ? Elles concernent surtout des prolongations de contrat pour certains des cracks de la génération 2016/17. Brandon Ingram qui n’est pas resté free agent très longtemps et qui a pris la blinde à New Orleans, et Bam Adebayo, qui a pris l’aspiration de De’Aaron Fox, Donovan Mitchell et Jayson Tatum pour se mettre bien pour les quatre ou cinq prochaines années. Un point sur le cas Westbrook plus tard et on s’envoie un premier café dans les veines pour passer un beau mercredi, laisser passer quelques heures avant le retour des breaking ce soir.

Allez, on s’installe, on se rencarde, et on passe une belle journée ?