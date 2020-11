La Free Agency 2020 des Celtics en 3 questions brûlantes : que manque-t-il à la Green Nation pour retrouver les Finales ?

Comme Kevin Durant, la NBA est sortie de sa zone de confort en décalant l’ensemble de son calendrier pour aller au bout de sa saison coûte que coûte. Et la prochaine va commencer dès le 22 décembre, ce qui promet une Free Agency 2020 bien particulière en ces temps de pandémie. Entre la Draft prévue en plein mois de novembre et des camps d’entraînement qui débutent le 1er décembre, les GM se préparent à transpirer très fort. Heureusement pour les Celtics, Danny Ainge est toujours prêt à sortir une masterclass .

Marre d’avoir tant de picks ?

Avec trois choix au premier tour de la Draft 2020, Danny Ainge a fait honneur à sa réputation de chasseur d’assets. Néanmoins, et à l’heure où Boston cherche à franchir un palier décisif dans sa quête d’un 18ème titre, ajouter de nouveaux rookies à un effectif déjà jeune ne garantit pas une amélioration des résultats à court terme. Pour comprendre ce raisonnement, il suffit de mater l’effectif des Celtics, dans lequel Romeo Langford, Grant Williams et Carsen Edwards n’ont que peu ou pas pesé cette saison. Autre petit souci qui va se poser dans la tête du GM des Verts : la profondeur de son effectif. Avec déjà neuf joueurs sous contrat mais également cinq joueurs en attente d’une option ou d’une garantie de contrat, Boston pourrait vite manquer de place. Est-il étonnant alors de voir des rumeurs indiquant que Boston chercherait à bazarder ses picks pour en récupérer juste un mais plus élevé ? Dans ce sens, NBC Sports avait notamment sorti le nom d’Isaac Okoro il y a quelques jours. L’ailier d’Auburn, fort défenseur, pourrait compenser un éventuel départ de Gordon Hayward, toujours plus incertain sur son avenir. Un autre nom sorti du chapeau : Onyeka Okongwu. L’intérieur d’USC a un profil qui pourrait faire beaucoup de bien aux Celtics avec sa capacité à protéger le cercle et un potentiel bien plus important que le titulaire du poste, Daniel Theis.

Quel avenir pour les hommes en fin de contrat ?

En premier lieu, il faudra voir si Enes Kanter et Gordon Hayward exercent leur player option, respectivement à 5 et 34M. Se posera ensuite la question des contrats non-garantis comme celui de Daniel Theis, très utile cette saison, ou du jeune Javonte Green. Boston a également la main pour Semi Ojeleye avec une team option à seulement 1,7M. Enfin, Tacko Fall se verra peut-être offrir une chance via un nouveau two-way contract afin de continuer sa progression, probablement avec l’équipe réserve. Bien entendu, aucun de ces joueurs ne constitue le dossier prioritaire de Danny Ainge et pour cause, celui-ci doit gérer la big fat énorme Felton prolongation de Jayson Tatum. Le tarif n’est pas encore fixé puisque le salary cap aura aussi son mot à dire mais on parle déjà d’un montant de 158 millions sur 5 ans, de quoi garder la pépite sur le très long terme (son contrat ne démarrera qu’en 2021 après sa dernière saison rookie). Une fois cette prolongation actée (Boston peut s’aligner sur toutes les offres quoiqu’il arrive), les fans pourront profiter de leur doublette de Jay jusqu’à minimum 2024. Autant dire qu’ils ont le temps de savourer.

Quels sont les secteurs à renforcer en priorité ?

Que ce soit en saison régulière ou en Playoffs, deux manques sont apparus criants dans l’effectif des Celtics : le poste 5, et l’apport du banc. Si Daniel Theis a fait une saison loin d’être dégueu, bien au contraire, il ne fait malheureusement pas partie de la même catégorie que la plupart des pivots des meilleures franchises de l’Est (Adebayo, Embiid, Brook Lopez et même Gasol quand il joue). Déjà, la saison dernière, plusieurs rumeurs ont tourné quant à un intérêt pour… Rudy Gobert, un joueur qui règlerait net les soucis des Bostoniens. Malheureusement, notre Frenchy a encore un an de contrat et il faudrait donc sacrifier de sacrés assets pour pouvoir s’appuyer sur ses services. Pas une mince affaire en l’état. Les finances étant dans le rouge, il va falloir faire avec les moyens du bord une fois de plus. Boston dispose d’une mid-level exception à hauteur de neuf millions de dollars et cela peut suffire pour recruter un ou plusieurs joueurs sur le marché (en divisant cette enveloppe). Au poste de pivot, Dwight Howard mais aussi Nerlens Noel ou Aron Baynes (qui connaît la maison) peuvent être des options très crédibles pour renforcer la peinture. Concernant le renforcement du banc, il sera dur d’attirer un Ibaka, un Gallinari ou un Harrell qui demanderont forcément plus d’argent mais la venue d’un meneur organisateur derrière Kemba Walker pourrait faire du bien surtout quand on voit la jeunesse de la second unit. Dragic, Jeff Teague ou l’ancien de la maison Rondo feraient de belles prises, à voir s’ils pourront être convaincus.

Intersaison agitée pour Danny Ainge et la maison Celtics. Une grosse prolongation à entériner, un peu de fire power à apporter sur le banc et si possible un poste 5 capable de ne pas se faire démembrer lorsque la Green Nation affrontera un contender, telles sont les trois grandes missions pour viser plus haut en 2021.

