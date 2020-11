Les highlights 2019-20 de Théo Maledon : trop humble pour se vanter, alors on s’en charge à sa place

Du 9 au 17 novembre, TrashTalk glisse tranquillement vers l’évènement de l’automne : la NBA Draft 2020. Chaque jour quelques minutes de highlights pour vous faire une petite idée des phénomènes qui débarqueront bientôt dans la Ligue. Parce qu’il ne faut plus traîner, parce que la NBA est – déjà – bientôt de retour. Aujourd’hui, direction Villeurbanne City pour découvrir l’autre grand espoir français de cette Draft : Théo Maledon.

Bien que légèrement blessé en première partie de saison après un été de préparation éprouvant avec l’Equipe de France, Théo Maledon a donné suffisamment de came aux monteurs pour élaborer des vidéos d’une vingtaine de minutes rien que sur sa campagne 2019-20. Habitué à jouer contre des darons depuis déjà quelques années, le poulain de Tony Parker n’a pas grillé les étapes mais il a toujours quelques cases d’avance sur les autres joueurs de son âge et semble maintenant à point pour débarquer en NBA. Meilleur espoir de Jeep Elite et MVP de la finale de la Coupe de France en 2019, il était revenu avec un physique en pleine transformation et de vraies ambitions en septembre 2019. Les nombreux scouts présents à l’Astroballe à chacune de ses sorties ont ainsi pu profiter du spectacle malgré des temps de jeu parfois restreints, dans la plus pure tradition de Zvezdan Mitrovic. Au programme de ces highlights sponsorisées par la première division française et l’EuroLeague : des passes lasers en transition ou sur jeu arrêté grâce à une lecture de jeu bien supérieure à la moyenne, des drives sur sa main droite surtout, des petits pull-up jumpers derrière l’arc ou encore des contres. Annoncé dans le Top 10 il y a un an, il a chuté hors du Top 20 dans les dernières mock drafts mais la franchise qui lui fera confiance sait ce qu’elle obtiendra. Comme vous pourrez vous en rendre compte par vous-même dans les deux clips ci-dessous, Théo Maledon est un joueur mature et polyvalent avec un QI basket digne d’un surdoué et qui n’a surtout pas peur de se frotter à des joueurs qui ont déjà des poils sur le torse et ça c’est un sacré avantage comparé à de nombreux prospects qui sortent d’une saison en NCAA.

Ça ne lui vaudra certainement pas une invitation au Slam Dunk Contest, mais Théo Maledon a d’autres qualités à commencer par sa rigueur dans le travail. Un trait de caractère qui ne se voit pas dans les highlights, mais vous pouvez être sûr que ça plaît tout autant si ce n’est plus aux scouts NBA.