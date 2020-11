New Balance KAWHI : découverte des premières signature shoes du Klaw

Après Giannis Antetokounmpo chez Nike, Joel Embiid chez Under Armour, c’est au tour de Kawhi Leonard d’avoir droit à son modèle signature. Ne vous y trompez pas, derrière son flegme légendaire, le double MVP des Finales est tout fier de présenter les New Balance KAWHI que vous pouvez d’ores et déjà retrouver chez notre partenaire Basket4Ballers.

C’était presque une anomalie dans le petit milieu de la sneakers. Comment un joueur avec autant d’envergure ne pouvait-il pas encore avoir de chaussures à son nom ? D’abord contracté par Jordan Brand, le Billboard Man avait quitté la firme sur un fond de procès autour de son logo iconique. Depuis, il avait rejoint New Balance avec qui il bossait dans le secret sur ses toutes premières signature shoes. Vous les attendiez, les voici ! Vous n’aurez que l’embarras du choix avec une première gamme riche en couleurs et en références, du bleu et rouge des Clippers au coloris Seismic Moment en référence à la secousse de magnitude 7,1 sur l’échelle de Richter qui a été ressentie le jour où il a rejoint Los Angeles, en passant par les Blue Raspberry inspirées par les bonbons préférés de The Klaw. New Balance rentre dans la cour des grands avec un modèle original pour tenter de se faire une place dans le monde des chaussures de basket. Avec un porte-drapeau comme le double champion NBA, ils ont fait fort et ce n’est sûrement que le début d’une collaboration fructueuse entre les deux camps.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 3, y’a au moins un petit air.

les Air Jordan 3, y’a au moins un petit air. On les imagine déjà à ses pieds : difficile de citer un autre nom que la principale égérie, Jaden Smith évidemment.

difficile de citer un autre nom que la principale égérie, Jaden Smith évidemment. L’occasion parfaite pour les porter : elles sont passe-partout, un peu comme Kawhi.

elles sont passe-partout, un peu comme Kawhi. On aime : enfin des pompes à l’image d’un Top 10 mondial.

enfin des pompes à l’image d’un Top 10 mondial. On aime moins : on ne va pas parler sans connaître, alors on préfère attendre les premiers retours des utilisateurs.

Les New Balance KAWHI sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 159,90 euros. Bienvenue dans la grande famille des joueurs qui ont une shoes à leur nom, Caouaille !

Source : New Balance