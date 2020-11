Les Lakers seraient sur le dossier Serge Ibaka : 31 ans, c’est pas un peu jeune pour l’équipe ?

Tu ne peux pas jouer sous le maillot pourpre et or si tu fais moins de 2m. À l’inverse de certains copains texans, qu’on salue, les Lakers continuent de vouloir créer une armée de grands dadais robotisés et selon les dernières infos, le prochain sur la liste s’appelle Serge Ibaka.

On parle souvent de cette Free Agency 2020 à venir comme d’une cuvée moins fournie que les années précédentes, ou bien évidemment moins attendue que la fameuse FA 2021. Mais quelques agents libres vont quand même faire parler d’eux pendant la courte période dédiée aux transactions. Parmi eux, un intérieur de 31 ans – jouant au Canada – devrait être l’une des attractions du marché. En effet, Serge Ibaka arrive en fin de contrat avec les Raptors, et son profil de poste 4/5 capable de défendre et de mettre dedans de loin semble plaire à un paquet de franchises, même les champions en titre. C’est en tout cas ce que nous apprend Sean Deveney de Heavy : les Lakers seraient intéressés pour récupérer le grand Serge cet automne. Alors qu’il sort d’une belle saison au pays du sirop d’érable (15,4 points, 8,2 rebonds et surtout 38,5% à 3 points), Ibaka pourrait bien devenir un vrai role player aux côtés d’Anthony Davis ou en sortie de banc, capable de mettre des shoots derrière l’arc mais aussi de conserver l’impact physique défensif imposé par le cinq majeur. Une arrivée d’Air Congo à L.A. ouvrirait un champ important de possibilités pour Frank Vogel. Encore faut-il que ce soit possible financièrement.

À 31 ans, l’homme qui a joué quelques mois en jeune au fin fond de la Saône-et-Loire a encore quelques belles années devant lui, et avec des stats pareilles, difficile d’imaginer qu’Iblocka parte de Toronto pour dix balles et un Kinder Pingui. Pour les Lakers, ça semble alors bien compliqué de se positionner sur l’ami Serge parce que niveau flexibilité financière, on est plus sur un Yao Ming tentant de faire un grand écart facial. Avec les salaires de tous les cocos angelinos, Rob Pelinka n’a pas beaucoup d’autres cordes à son arc que la Mid-Level Exception de 9,8 millions de dollars (et la Bi-Annual Exception à 4 millions) pour faire les magasins cet automne. À voir si la possibilité de rejoindre une équipe qui est un sérieux candidat au back-to-back pourrait motiver Sergio à baisser un peu ses prétentions salariales afin de venir s’installer en Californie. Comme le mentionne Sean Deveney, d’autres équipes seraient aussi sur le dossier Ibaka, comme les Clippers, Mavericks, Blazers, Celtics ou Heat, et ce n’est pas surprenant tant le natif de Brazzaville pourrait être un renfort de poids dans la majorité des effectifs NBA. Mais malgré tout ça, on a du mal à voir les mangeurs de poutine laisser partir le bon Serge comme ça sans lui proposer un petit quelque chose pour le faire rester, même si en ce moment les Raptors sont plus occupés par le fait de devoir trouver une nouvelle maison provisoire pour la reprise. Alors, partira, partira pas ? Soyez patients, tabernacle !

Les Lakers seraient chauds à l’idée de recruter le vétéran hispano-congolais Serge Ibaka, agent libre non restrictif lors de cette intersaison. Bonne nouvelle, on pourrait donc bientôt voir des soirées torse nu et shooters flambés avec J.R. Smith dans la série « I am Serge Ibaka ». Grands moments de télé en perspective.

Source texte : Heavy.com