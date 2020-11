NBA TOP 100 ALL-TIME : LE DEBRIEF ! Apéro TrashTalk

C’est la série qui a rythmé tous nos lundis pendant une année complète. Le Top 100 All-Time de TrashTalk, le classement de la mort, celui qui brise des amitiés de longue date et qui est rempli de blasphèmes. Ça méritait bien un gros débrief.

Il fallait qu’on revienne dessus. Pas le choix. On ne pouvait pas vous laisser comme ça, après un débat enflammé sur le GOAT qui a fait exploser la Twittosphère. Et comme le lundi reste le meilleur jour de la semaine, on a voulu vous proposer un Apéro de plus d’une heure sur ce fameux Top 100 All-time, en partant notamment sur les questions suivantes : Quels joueurs ont monté au classement après la saison 2019-20 ? Quels joueurs sont mal placés ? Qu’est-ce qu’on aurait changé dans le Top 100 et sa construction ? Des questions existentielles pour de grandes discussions. Et puis évidemment, impossible de ne pas revenir sur le débat Michael Jordan – LeBron James, qui a provoqué l’un des épisodes les plus musclés de cette formidable série. Allez, débrief, en mode confinement bien sûr !

Vous connaissez la tradition du lundi. On s’installe confortablement, on dit ce qu’on mange et on regarde. Tout ça en se rappelant au bon souvenir de cette grande aventure vécue ensemble.

Source image : montage pour TrashTalk par Léonce Barbezieux