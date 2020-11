Flashback : le jour où Draymond Green s’est créé son propre record NBA, bon courage pour aller l’égaler

Chez les Warriors, pour trouver du gros chiffre, il faut aller voir les Splash Brothers. Nombre de 3-pts sur un match, sur une saison, pourcentage au tir (50-40-90), on a à peu près tout connu dans ces catégories. Pourtant, un troisième larron a lui aussi construit son propre record NBA dans l’ombre. Son nom ? Draymond Green.

Quand on parle de record NBA, on distingue deux catégories : les premiers sont ceux qui fracassent la porte pour dire « ici c’est chez moi maintenant » avec une performance monstrueuse sur un match et ceux qui construisent petit à petit une ligne de stats qui se révélera incroyable en fin de saison. A n’en pas douter, Draymond Green fait partie du second groupe. Comment entre-t-il dans les bouquins de la NBA ? Au soir d’une victoire contre le Jazz où il finit en 13 points, 8 rebonds, 6 passes et 3 contres. Une nuit comme une autre pour le couteau-suisse des Warriors. Pourtant au réveil, les amoureux des stats ont compilé tous les chiffres de D-Ray sur la saison et le résultat est très propre : il vient d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la ligue.

Draymond Green has become the first player in NBA history with 1,000 pts, 500 reb, 500 ast, 100 stl & 100 blk in a season (@ESPNStatsInfo) — Warriors PR (@WarriorsPR) March 31, 2016

1000 points, 500 rebonds, 500 passes, 100 interceptions et 100 contres sur une saison : une performance jamais accompli depuis 1973 (impossible à dire avant). Seul Kevin Garnett a pu s’en rapprocher mais il lui manquait 5 passes… Si on matérialise cela sur 80 matchs, ça donnerait une moyenne de 12,5 points, 6,25 rebonds, 6,25 passes, 1,25 interception et 1,25 contre. A première vue, ce n’est pas démentiel et avec les gros chiffres sortis tous les soirs par un LeBron, un Giannis ou un Luka, difficile de ne pas imaginer ce record être battu rapidement. Et pourtant… Joueur archi-complet, Draymond Green s’est bâti là un record difficile à atteindre pour une raison simple : qui réussit à impacter autant sur 5 catégories ? King James ou Doncic vont faire les points, les rebonds et les passes mais ils ne sont pas assez décisifs en défense. A l’inverse, un Giannis ou un AD pourraient sans doute réussir à avoir les stats défensives mais seront-ils assez passeurs ? Peut-être dans l’avenir. Qui pour espérer un jour égaler ce record ? Le plus probable sera peut-être Bam Adebayo, très solide en défense et qui ne fait que s’améliorer à la passe de mois en mois. Toujours est-il qu’à l’heure actuelle, le bulldog des Warriors a privatisé ce record et qu’il attend d’être rejoint depuis 4 ans déjà.

Draymond Green a réalisé un sacré accomplissement ce 30 mars 2016 contre le Jazz. Plus que sa performance du soir, c’est surtout son accomplissement sur la saison qui est remarquable et inégalé. La preuve, s’il le fallait, que le joueur des Golden State Warriors est unique en son genre.