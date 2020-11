Les highlights 2014-15 de Draymond Green : si certains ont des nouvelles de David Lee, on est preneurs

S’il est aujourd’hui impensable d’imaginer quelqu’un d’autre sur le spot de Draymond Green chez les Warriors, il n’en a pas toujours été ainsi. Loin de faire l’unanimité à sa draft, le bulldog de Michigan State a dû se faire sa place et cela signifiait notammentprendre le dessus sur David Lee, l’intérieur All-Star de l’équipe. On a vite compris lequel était vraiment indispensable.

Nous parlons ici d’une époque que nos plus jeunes lecteurs n’ont pas suivi, un temps où les Golden State Warriors n’avaient rien d’un rouleau compresseur avec trois, quatre voire cinq All-Stars à aligner mais plutôt une jeune équipe très joueuse, assez spectaculaire mais, malheureusement pour elle, trop juste pour aller jouer les premiers rôles de sa Conférence. Où en est-on en ce début de saison 2014-2015 ? L’équipe s’est faite sortir au premier tour des Playoffs par les Clippers qui ont su l’emporter à l’expérience et Mark Jackson a pris la porte, rapport conflictuel avec sa direction oblige. C’est finalement Steve Kerr qui est choisi pour prendre en main cette équipe et il ne tarde par à trancher dans le vif : le All-Star Andre Iguodala va renforcer le banc pour laisser le jeune Harrison Barnes à l’aile et Draymond Green remplace temporairement David Lee blessé au poste 4. Celui-ci ne retrouvera jamais sa place dans l’équipe…

On parlait pourtant d’un vrai bon intérieur, doté de bonnes mains et qui a tapé du 20/10 sur plusieurs saisons consécutives. D-Ray attendait sa chance et cette blessure lui offre l’occasion qu’il attendait : le fit est nickel. Excellent défenseur, capable de driver, de passer et même d’apporter sa contribution au scoring, l’ancien Spartan est au four et au moulin et les Warriors savourent leur bonne pioche. Titulaire tout le long de la saison, il finira à 11,7 points, 8,2 rebonds, 3,7 passes mais aussi 1,6 steal et 1,3 block, ce qui lui permettra de contribuer au titre de champion NBA mais aussi de finir second des votes du Défenseur de l’Année ! Pas mal pour un mec qui n’était qu’un simple joueur de banc un an plus tôt. C’est quoi la suite ? Avoir un rôle prépondérant dans le meilleur bilan de l’histoire de la NBA ? Bingo.

Draymond Green s’est révélé durant la saison 2014-2015 et cela méritait une petite vidéo offerte par la NBA. Joueur ultra agressif des deux côtés du terrain, l’ami Dray s’est avéré être le « glue guy » dont avait besoin Golden State pour passer l’étape suivante. Le début d’une grande histoire qu’on appelle aujourd’hui la Dynastie Warriors.