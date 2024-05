NBA Top 5 : Anthony Edwards envoie l’un des dunks de l’année !

Troisième match et troisième défaite pour Anthony Edwards et les siens dans cette finale de conférence. L’arrière s’est néanmoins illustré en inscrivant le plus beau poster de la série. Ce qui ne le consolera probablement pas. Ce dunk prend la première place du NBA Top 5 de la nuit.

Comme quoi il n’y a pas que Rudy Gobert qui ne peut pas défendre sur les step-backs de Luka Doncic.

Rudy Gobert ne peut rien non plus face aux tentatives de dunks de Dereck Lively II.

Naz Reid.

Après Lively, Gafford, les intérieurs de Dallas volent très très haut.

Anthony Edwards est le meilleur dunker en match de la NBA !