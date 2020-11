Le mois d’octobre 2020 vu par Twitter : pas grand chose ce mois-ci, on va donc juste remercier Evan Fournier d’exister

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui auront marqué le mois d’octobre.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Nikola Vucevic est devenu papa, on attend avec impatience la saison en 30-15-10 maintenant, jurisprudence Fred VanVleet.

# Au début du mois d’octobre, les Finales NBA ont rendu leur verdict, et les joueurs sont unanimes : Jimmy Butler est un grand malade.

What Jimmy is doing right now is just really damn impressive…has himself and the HEAT believing — Kevin Love (@kevinlove) October 5, 2020

« Ce que fait Jimmy (Butler) est juste impressionnant… Il y a cru et a permis au Heat d’y croire aussi. »

Truly a masterpiece from Jimmy — Kevin Love (@kevinlove) October 5, 2020

« Vraiment un chef d’oeuvre de sa part. »

Jimmy Butler has been incredible — Tyler Cook (@iamtc25) October 5, 2020

« Jimmy Butler a été incroyable. »

Jimmy a DOG!!! — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) October 5, 2020

« Jimmy est un monstre. »

Jimmy with one of the best playoff performances this year🙌🏾💯 — Kev (@KevKnox) October 5, 2020

« Jimmy a fait l’une des meilleures performances de l’année en Playoffs. »

Omg Jimmy 🤢🤢 killa — Josuélito (@J_Rich1) October 5, 2020

« Mon dieu Jimmy, un tueur. »

All of you owe Jimmy an apology. — Kevin Huerter (@KevinHuerter) October 5, 2020

« Vous devez tous des excuses à Jimmy. »

# Toutefois, c’est bien le collectif des Lakers qui a pris le dessus dans ces Finales NBA.

Rondo a MF… — Damian Lillard (@Dame_Lillard) October 7, 2020

« Rondo est un enfoiré. »

People were killing KCP last year…need to be thanking him with how he played this series — Josh Hart (@joshhart) October 7, 2020

« Les gens se moquaient de KCP l’an dernier, ils doivent maintenant le remercier de la façon dont il a joué ces séries. »

KCP has been money all series. — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) October 10, 2020

« KCP a été très important pendant toutes les séries. »

kcp! my guy going!! — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) October 10, 2020

« Mon gars KCP est lancé. »

Yo @DGreen_14 tell em hop OFF, You a CHAMPION KILLA ! #respecthim — Reggie Bullock (@ReggieBullock35) October 12, 2020

« Yo Danny Green ! dis-leur de te lâcher maintenant, t’es un champion mon gars ! »

Playoff Rondo😳 — Kev (@KevKnox) October 12, 2020

Congrats to my guys Keef and Dion! #Philly — Brad Wanamaker (@phillybul_22) October 12, 2020

« Félicitations à mes gars Keef (Morris) et Dion (Waiters). »

Good for Dwight. Don’t forget those Orlando years. Legend . — Josuélito (@J_Rich1) October 12, 2020

« C’est bon pour Dwight ! On n’oublie pas ses années à Orlando. Légende. »

Bron is different — Josuélito (@J_Rich1) October 12, 2020

« LeBron est différent. »

AD a real life unicorn — Josuélito (@J_Rich1) October 12, 2020

« AD est une vraie licorne (sic). »

# Avec ce reconfinement qui arrive, on prend n’importe quelle vidéo qui nous donne le sourire. Ici, un gamin tout heureux de checker chaque joueur des Hawks.

« Mentalement, on en est là. »

# Lorsqu’on lui demande qui est le joueur qu’il a le plus détesté il y a 10 ans et celui qu’il déteste le plus aujourd’hui, George Karl ne fait pas dans la demi-mesure, il ne se planque même plus.

# Mais ce mois d’octobre 2020 restera globalement une masterclass de la part du chauve préféré de ton chauve préféré, Evan Fournier AKA le dégarni de Charenton. Florilège ci-après.

Se faire clasher par Fred Weis de bon matin ca reveille 😂😂😂😂 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 2, 2020

Simon il m’a fait du zebre aujoudhui😂😂 pic.twitter.com/GYvm4priuG — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 2, 2020

Sinon vous vous sentez comment? Perso la fermeture des bars ect ça m’a mit un coup un peu. Jai l’impression que ca rentrera jamais dans l’ordre. Jtegarde des films et jvous jure j’envie les acteurs quand ils s’embrassent, portent pas de masques, ect lol — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 8, 2020

Est ce qu’on a deja vu Burna Boy et Crowder dans la meme piece? Je ne pense pas pic.twitter.com/vsb3RyC30e — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 10, 2020

Javais un gout bizarre dans la bouche, jai eu unreflex de cracher alors que javais mon masque. Jai le demon. Putin — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 13, 2020

C plus dur de capturer Memtwo que de trouver une Pharmacie ouverte a Paris la. Smh — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 18, 2020

Vous me croyez si jvous dit qu’en baladant Simba et le fiston cest simba qui recoit le plus de compliments? Je sais pas comment le prendre lol pic.twitter.com/qN2itIuahH — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 14, 2020

Jai besoin d’un Doliprane cest urgent lol — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 18, 2020

Cest sympa Bordeaux pic.twitter.com/bUf0nVhD5t — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 22, 2020

Recap de ma premiere journée sur Bordeaux. Jvais pas tenir le week end. pic.twitter.com/Qxd8eLRBV2 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 23, 2020

Sinon hier cetait pas mal aussi😂😂😂 pic.twitter.com/7yrdF2z2vr — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 24, 2020

Sinon je viens dapprendre que je partage mon birthday avec @piresrobert7. Happy Birthday! Et muscle ton jeu! 🏋🏽‍♂️ — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 29, 2020

Une très belle édition pour ce mois d’octobre, grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… Tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en novembre pour une nouvelle cuvée, on l’espère aussi sympa.