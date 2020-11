Actualité NBA : les Brooklyn Suns, allô Houston, bravo Morey ! Apéro TrashTalk

On est reparti pour un tour, à rester enfermé chez soi, enfin ça c’est pour ceux qui n’ont pas récupéré un chien exprès pour l’occasion. De notre côté, on a préféré passer notre samedi à gérer en urgence un setup parfait pour vous conter l’actu comme on pouvait, chacun dans notre salon. Et il le fallait, car les breaking news n’attendent pas la fin de la pandémie.

Si le marché des joueurs explosera plutôt – ou non – dans une vingtaine de jours après la Draft, celui des coachs tend à se clore tant les dernières semaines furent animées. En tête de gondole ? L’arrivée à Brooklyn du tiercé magique… des Suns des années 2000. Steve Nash en capitaine, Mike D’Antoni et Amar’e Stoudemire comme assistants, et il n’a jamais fait aussi chaud et sec sur la côte est-américaine. D’autres franchises en quête de renouveau ? Les Rockets de… Stephen Silas, Rockets abandonnés par un Daryl Morey parti à Philadelphie pour relancer le Process des Sixers à base de small-ball. Des Sixers dont le coaching staff a belle allure, puisque Doc Rivers pourra compter sur la présence à ses côtés de Dan Burke (ex Pacers), Sam Cassell (ex Clippers) et Dave Joerger (ex Grizzlies et Kings). On rajoute également un nouveau coach à New Orleans, un autre à Indianapolis et évidemment la promotion interne de Tyronn Lue chez les Clippers et voilà qui nous donne donc un marché des coachs bien agité ces dernières semaines, parfait pour tester le nouveau setup spécial écran splité.

Allez, faut qu’on en parle, avec ou sans décalage. C’est parfait pour débuter son dimanche, et de toute façon on ne peut pas foutre le nez dehors alors tant qu’à faire…