Air Jordan 1 Retro High OG Co.Jp : tant pis pour les Jeux Olympiques, les sneakers ne pouvaient plus attendre

Initialement prévues pour célébrer les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les Air Jordan 1 Retro High OG Co.Jp arrivent finalement un peu en avance compte tenu du report de la plus importante compétition internationale à l'été prochain.

On commence à en avoir l’habitude, la pandémie mondiale a provoqué pas mal de petits couacs marketing. Mais au lieu d’attendre patiemment de dévoiler la paire dans un an, les équipes de Jordan Brand ne pouvaient plus retenir leur impatience davantage et dévoilent les Air Jordan 1 Retro High OG Co.Jp. Déjà disponibles en gris argenté, la couleur de la médaille du deuxième n’est cette fois représentée qu’on niveau du Swoosh alors que le reste de l’empeigne se divise en blanc et navy. On ne va pas refaire le tour du propriétaire des premières Jojo que tout le monde maîtrise déjà sur le bout des doigts. Il faut simplement remercier les designers pour ce nouveau bijou. Nous faire attendre juillet 2021 pour ça n’aurait vraiment pas été cool.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 1 Retro High OG First Class Flight, un peu d’originalité ne fait pas de mal.

les Air Jordan 1 Retro High OG First Class Flight, un peu d’originalité ne fait pas de mal. On les imagine déjà à ses pieds : Rui Hachimura pour représenter sa patrie en attendant patiemment les JO 2021.

Rui Hachimura pour représenter sa patrie en attendant patiemment les JO 2021. L’occasion parfaite pour les porter : un peu partout, il faut juste éviter pour grimper en haut du Mont Fuji.

un peu partout, il faut juste éviter pour grimper en haut du Mont Fuji. On aime : le timing, et tant pis s’il faut attendre 10 mois de plus pour kiffer du hockey sur gazon à Tokyo.

le timing, et tant pis s’il faut attendre 10 mois de plus pour kiffer du hockey sur gazon à Tokyo. On aime moins : le rapport avec le Japon n’est pas si évident que ça.

Source : Jordan Brand