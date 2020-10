Les highlights d’Hassan Whiteside… sur console : parce qu’on a cherché de vraies images, parce qu’on n’a pas trouvé

En avril dernier, environ trois semaines après l’arrêt de la saison régulière, Hassan Whiteside a participé au fameux (non) tournoi 2K regroupant plusieurs joueurs NBA. Il a affronté Pat Beverley au premier tour pour une opposition entre deux mecs diamétralement opposés niveau intensité.

S’il est capable de bien noircir les feuilles de stats sur les parquets NBA, Hassan Whiteside a également le don de nous frustrer quand il fait son mec nonchalant. Et ça vaut aussi quand il se pose devant 2K, manette en main et casque sur les oreilles. Opposé il y a quelques mois à Pat Bev, qui jouait avec les Bucks, il a pris l’eau avec les Lakers, s’inclinant méchamment sur le score de 84-54. Ouch. Visiblement, 2K, ce n’est pas trop son truc à Hassan. Pendant que Patoche prenait ce match comme un véritable Game 7 de Playoffs, mélangeant trashtalking et intensité, Côte Blanc prenait la leçon sans jamais vraiment broncher. Mais où est ta fierté Hassan ?? Ah si, Whiteside a quand même célébré un dunk en contre-attaque de LeBron alors qu’il était mené de… 29 points. Bien joué grand. Bref, la différence d’approche entre Pat et Hassan fut assez flagrante. Résultat : blowout, exactement comme en vrai quand vous avez une équipe qui se fait bouffer dans l’intensité par son adversaire.

Hassan Whiteside n’a pas fait long feu dans le tournoi 2K d’avril dernier. On lui conseille de bosser un peu plus dur parce que sinon, il va continuer à se faire bouffer derrière l’écran.