La dernière leçon de Michael Jordan à Kobe Bryant sur un parquet : John Cusack était en courtside, il raconte

Qui n’a jamais rêvé d’assister à une opposition entre Kobe Bryant et Michael Jordan, qui se déroulerait à 2 mètres devant vous ? L’acteur John Cusack a lui eu la chance de vivre ce rêve, et nous fait partager cette jolie anecdote qui donne le sourire en cette période où le basket nous manque.

Nous, quand on assiste à des oppositions sur le playground du coin, on voit plutôt des un-contre-un entre notre pote Thomas, joueur de Régionale 1, et notre pote Rémi, pivot de la départementale. Pour l’acteur américain John Cusack, il s’agit de Michael Jordan et Kobe Bryant. Bon, pour le folklore on repassera, mais c’est pas mal aussi. Invité dans le Jimmy Kimmel Live, l’acteur de 2012 ou de Dans la peau de John Malkovich, grand pote du légendaire numéro 23 des Bulls, nous a raconté un joli moment qu’il a vécu en tant que spectateur, sur le bord du terrain, entre les deux légendes. 28 mars 2003, au Staples Center, Kobe Bryant est évidemment la star des Lakers et affronte pour la dernière fois son idole Michael Jordan, qui lui – les fans de MJ fermez les yeux – porte à l’époque le maillot des Wizards. En premières loges de l’action, Cusack nous narre un moment d’échange entre le numéro 23 et le numéro 8 de l’époque.

« À ce moment-là du match, tout le monde savait que Michael et Kobe allaient chercher à se jouer le un-contre-un. »

Sur une action placée, le Black Mamba demande à tout le monde de s’écarter pour défier une dernière fois un papi Jojo de 40 ans peut-être vieillissant mais toujours aussi vicieux. Kobe Bryant tente de driver, MJ joue la charge et obtient le passage en force de KB8. A cet instant, nous rapporte Cusack, alors que Air Jordan se retrouve encore par terre, il rigole et lâche une phrase qui ressemble bien à ce qu’on connait de la personnalité de His Airness :

« Toutes les personnes présentes dans cette p*tain de salle savaient que tu n’allais pas faire de passe. »

Dans un éclat de rire, Kobe relève Mike et on peut tous dès à présent jalouser John Cusack. Premièrement parce qu’il est au premier rang du Staples Center, deuxièmement parce qu’il n’est pas en train d’assister à un Kings – Cavaliers de 2020, et enfin parce qu’il a désormais un joli souvenir ancré dans sa mémoire d’un échange entre deux des plus grandes légendes de ce jeu. Il a vécu ce moment comme un passage de témoin et cet échange résonne encore plus aujourd’hui après la tragédie du début d’année et le discours de MJ à propos de Kobe, qu’il considérait comme son petit frère.

Une bien jolie anecdote sur deux joueurs qui ont donné envie à un paquet de gens de devenir des accros de la balle orange. Un moment de respect entre deux icônes du sport, et ça, ça se consomme sans modération

Source texte : Jimmy Kimmel Live