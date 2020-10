Les highlights de John Wall en 2016-17 : je vous parle d’un temps que les moins de 16 ans ne peuvent pas connaître

John Wall n’a pas toujours été le patient le plus riche de la Côte Est. Fut un temps où le dragster faisait partie de la discussion lorsque l’on évoquait le débat du meilleur meneur de la Conférence Est, fut un temps où une demi-finale de Conf pouvait être rythmée par les exploits du meneur de jeu des Wizards. Retour en image sur la plus grosse saison en carrière du phénomène, sa… dernière saison en fait.

On préfère vous prévenir, les quelques lignes suivantes n’aborderont ni le physique fragile, ni la santé mentale étrange, ni le melon énorme de John Wall. Oups. Non, car la vidéo ci-jointe est surtout là pour rappeler à quel point le prime John Wall était incroyable. Puissance, vitesse, distribution, show-time, tout y passe durant une demi-douzaine d’années et notamment sur cet exercice 2016-17 lors duquel les Wizards iront jusqu’à emmener les Celtics d’un irréel Isaiah Thomas au Game 7 des Finales de Conférence, avec au passage un game winner incroyable de John Wall au Game 6, un tir authentifié aujourd’hui comme le pic de la carrière du supersonique meneur de jeu. Mélange entre John Stockton et les Harlem Globe Trotters, un Russell Westbrook de la taille du dessous, un Usain Bolt des parquets, un Flash Gordon version basket, bref un délice incroyable et une piqûre de rappel essentielle pour ceux qui ne connaissent John Wall que par le prisme des vannes sur ses jambes en mousse et sa grande gueule.

Allez hop, prenez-en de la graine, et on croise les doigts pour revoir ce genre de délire dès le début de la saison prochaine.