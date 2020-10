Le titre des Lakers vu par Twitter : la ville de Los Angeles salue la 17ème bannière pourpre et or, mais les Clippers n’ont pas de réseau

C’est officiel depuis dimanche dans la nuit : après une ultime branlée, les Lakers ont remporté le 17ème titre de leur histoire, en sabotant à l’usure un Heat aussi valeureux qu’accrocheur tout au long de la série, mais en manque de carburant au cours de ce Game 6 dominé par les Angelinos. Nombreuses ont été les réactions quant à ce championnat qui, astérisque ou pas, fait la fierté des pourpre et or, mais également des Floridiens.

# Forcément de la fierté d’abord, pour les joueurs des Lakers.

WE’RE CHAMPIONS!!!!!!!!! It just now hit me!! #LakerNation💜💛 🏆 — LeBron James (@KingJames) October 13, 2020

« On est champions ! Je viens à peine de percuter. »

☠️☠️☠️ — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) October 12, 2020

From now on Call me CHAMP!!!!!!!!!!!!! — Jared Dudley (@JaredDudley619) October 12, 2020

« A partir de maintenant, appelez-moi CHAMPION ! »

Pops we did it!! 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 YOUR LIL MAN GOT ONE WITH YOUR MOB! pic.twitter.com/rks6cOuZZr — Quinn Cook (@QCook323) October 12, 2020

« Papa, on l’a fait ! Ton petit a gagné avec ton équipe. »

All Glory to God!! pic.twitter.com/SdE9A2Ml2E — Keef Morris (@Keefmorris) October 12, 2020

« Toute la gloire est pour Dieu. »

WOKE UP A NBA CHAMP🏆 pic.twitter.com/kuxiKQgy5B — Talen (@Thortontucker) October 12, 2020

« Se réveiller en tant que champion NBA. »

# Des messages divers venant d’un peu partout, et pour chaque joueur.

Rondo showing why vets are so important to winning!!!! #nbachampions — ETwaun Moore (@ETwaun55) October 12, 2020

« Rondo montre pourquoi les vétérans sont si importants pour gagner. »

Big Big Congrts to @KingJames His legacy is still being written….. — DWade (@DwyaneWade) October 12, 2020

« Félicitations à LeBron James qui continue d’écrire sa légende. »

Congrts to our fellow Chicagoan @AntDavis23 on getting the 1st chip!! — DWade (@DwyaneWade) October 12, 2020

« Bravo aussi à notre gars de Chicago, Anthony Davis, pour son premier titre. »

Dwight just pulled up for the dagger😂😂 you love to see it!!!! — Brice Johnson (@bjohnson_23) October 12, 2020

« Dwight Howard s’est levé pour inscrire l’ultime panier. On adore ! »

kobe 🐍 — Ja Morant (@JaMorant) October 12, 2020

This one is for you brother, for you Gianna, for Vanessa, for Natalia, for Bianka and for Capri. 🐍🖤 Congratulations to the entire @Lakers team, @JeanieBuss and the Lakers family for winning the 17th championship!! 👏👏👏👏 pic.twitter.com/glYG421whq — Pau Gasol (@paugasol) October 12, 2020

« Celui-là est pour toi mon frère, pour Gianna, Vanessa, Natalia, Bianka et Capri. Bravo à toute l’équipe des Lakers, à Jeannie Buss et à toute la famille Lakers pour ce 17ème titre. »

Try to convince me pic.twitter.com/jBKNr9NEx0 — Terrence Ross (@TerrenceRoss) October 12, 2020

« Essayez de me convaincre : LeBron James est maintenant le GOAT, faites-moi changer d’avis. »

🐍🏆. — Trae Young (@TheTraeYoung) October 12, 2020

Gotta go get one..🏆 — Trae Young (@TheTraeYoung) October 12, 2020

« Je dois aller en chercher un. »

The @Lakers are now tied with our heated rivals the Celtics with 17 NBA World Championships! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) October 12, 2020

« Les Lakers sont maintenant à égalité avec les rivaux historiques avec 17 titres NBA. »

# Sans oublier de saluer le Heat, auteur d’un remarquable combat.

Heck of a run Miami. Congrats on another chip Lakers! — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) October 12, 2020

« Sacrée course Miami. Bravo aux Lakers pour ce nouveau titre. »

« Merci la Heat Nation. Vraiment pas la fin qu’on voulait, mais je suis si fier de mes coéquipiers pour n’avoir jamais abandonné. Ça m’a brisé le coeur de ne pas avoir pu être avec l’équipe comme je l’aurais voulu, mais je sais qu’on a tout donné sur le terrain cette saison. Je suis reconnaissant pour tout le soutien que j’ai reçu, de la part de mes amis, ma famille et mes fans. Ce qu’on a construit ici est spécial et on reviendra. »

« J’aime cette équipe du Heat. »

That #23 dude is pretty good!! Congrats to the @Lakers on another championship and to the @MiamiHEAT, wonderful team! Congrats to the @NBA also for doing very successfully what almost nobody thought could be done! #chapeau. — Manu Ginobili (@manuginobili) October 12, 2020

« Ce numéro 23 est plutôt bon ! Bravo aux Lakers pour ce nouveau titre, et à cette superbe équipe qu’est le Heat. Bravo aussi à la NBA pour avoir réussi ce que tout le monde pensait impossible. »

# Le respect mutuel entre les Lakers et le Heat après ces belles finales.

« Quelle série incroyable, respect éternel au Heat. »

« Félicitations aux Lakers. »

# Du côté de LA, toute la ville est fière (enfin presque…).

For Kobe. For LA. congrats on historic #17, @lakers! pic.twitter.com/3lweRUFOtu — Los Angeles Chargers (@Chargers) October 12, 2020

The City of Champions 💜 💛 Congratulations on bringing the title back where it belongs, @Lakers #LakeShow x #LAGalaxy pic.twitter.com/zQYfszhyjW — LA Galaxy (@LAGalaxy) October 12, 2020

# Et enfin, on va conclure par cette magnifique fresque…

Parce que oui, au-delà d’un 3-points de Dwight Howard du logo, d’un Carupelle enfin champion et d’un Gérard toujours torse nu, ce titre, c’est aussi et surtout un immense respect entre Heat et Lakers, une belle finale malgré un contexte particulier (astérisque ou pas, m’en bat les c******s comme dirait Claude Makélélé), et une franchise qui revient sur le toit de la Ligue 10 ans après. C’était écrit : pour Kobe, les Lakers devaient ramener ce titre, et ils l’ont fait, lui et sa petite Gigi peuvent être fiers de là-haut.