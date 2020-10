La parade des Lakers en suspens à cause du contexte sanitaire : pas de Gérard torse nu à Los Angeles, et ça c’est triste

Enfin sortis de la bulle, les Lakers sont rentrés en Californie mais ils vont devoir attendre avant de fêter le titre avec leurs supporters. La franchise a annoncé qu’en raison du contexte sanitaire, les célébrations publiques n’auront pour l’instant pas lieu à Los Angeles.

Après plus de trois mois d’isolement à Disney World, les Lakers sont rentrés à Los Angeles avec le sentiment du devoir accompli hier. La bande à LeBron a décroché le 17è titre de l’histoire de la franchise dans la nuit de dimanche à lundi, ramenant ainsi le trophée Larry O’Brien dans la Cité des Anges pour la première fois depuis 2010. Jeanie Buss, propriétaire des Lakers, avait annoncé après le Game 6 qu’elle était impatiente de pouvoir retourner à L.A. pour célébrer cet accomplissement particulier avec les supporters, mais il semble que les fans des Purple and Gold vont devoir attendre un peu avant de pouvoir faire la fête avec leurs héros. Sur Twitter, la franchise a annoncé qu’après avoir consulté la ville de Los Angeles et le Comté, toute célébration publique serait suspendue en attendant une amélioration de la situation sanitaire. Autant dire que ça pourrait prendre du temps et on imagine que la célèbre parade annuelle pourrait tout simplement être annulée si les choses n’évoluent pas, ou trop lentement.

We cannot wait to celebrate our NBA title with our fans. After consulting with the City and the County, we all agree that a joyful and inclusive public celebration will take place as soon as it is safe to do so. In the meantime, thank you again, Lakers Nation, for your support!

